Solicitan extremar la precaución en rutas provinciales durante las fiestas

Ante el inicio de la temporada de festividades de fin de año y el consecuente incremento del flujo vehicular, el Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, solicita a los usuarios extremar la precaución en la red vial provincial.

Actualmente, el Plan de Conectividad Vial se encuentra en una etapa de ejecución intensiva de pavimento y repavimentación en puntos estratégicos del territorio. Por tal motivo, se solicita circular con extrema precaución en las rutas provinciales 7, 17, 6, 26, 23, 46, 62, 63, 60, 43 y 54.

Los conductores encontrarán sectores con desvíos habilitados, tareas de movimiento de suelo y presencia de maquinaria pesada. Es imperativo el cumplimiento de la cartelería indicativa de velocidades máximas y las señales de advertencia dispuestas para garantizar la seguridad tanto de los viajeros como de los equipos de trabajo.

Además, se informa que en la mayoría de los frentes de obra se mantendrá una guardia mínima de mantenimiento para asegurar la transitabilidad y la señalización durante los días feriados. El despliegue total de las cuadrillas y la reanudación formal de las tareas operativas tendrán lugar el 5 de enero.

Para consultas sobre el estado de transitabilidad en tiempo real o para reportar cualquier inconveniente en la calzada, la Dirección Provincial de Vialidad pone a disposición de la ciudadanía el número 2942 572138.

Recomendaciones generales de seguridad vial

Antes de iniciar un recorrido por las rutas y caminos provinciales, se sugiere comprobar el estado mecánico del vehículo antes de emprender el viaje. Anticipar la salida para evitar apuros ante posibles demoras en zonas de desvíos.

No realizar maniobras de sobrepaso en zonas de obra y mantener siempre las luces bajas encendidas. Se recuerda la vigencia de la normativa de alcohol cero al volante en todas las rutas de la jurisdicción.

El objetivo de estas medidas es garantizar que el tránsito por la provincia se desarrolle de manera segura, permitiendo que las familias lleguen a su destino sin incidentes que lamentar.