Solicitan informes antes de evaluar las salidas transitorias de Pedro Jofré Luján

Pedro Jofré Luján fue condenado por haber gatillado a tres personas, entre los que se encontraban dos trabajadores de prensa y una militante que resultó herida en San Martín de los Andes.

La defensa de Pedro Darío Jofré Luján realizó en el día de hoy un pedido de salidas transitorias. El imputado se encuentra cumpliendo una condena de 8 años de prisión efectiva desde agosto de 2023 por los delitos de tentativa de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en tres hechos, portación de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento (LEG 42783)

Los hechos ocurrieron en San Martín de los Andes en julio de 2022 cuando, en un conflicto gremial disparó contra dos fotógrafos y una militante, hiriendo a esta última.

La parte querellante solicitó que para realizar una defensa efectiva, se actualice el informe criminológico en lo referente a consumos problemáticos y sanciones o investigaciones iniciadas en cuanto problemas de conducta dentro de las Unidades Penitenciarias en las que estuvo alojado en estos años.

La jueza de ejecución Raquel Gass ordenó que en el término de 15 días se realice la actualización del informe y que la defensa de Jofré vuelva a solicitar la audiencia una vez recibido el mismo.

El episodio ocurrió el 28 de julio de 2022, alrededor de las 11 de la mañana, en pleno centro de San Martín de los Andes y en medio de graves incidentes que habían comenzado minutos antes en la pelea entre dos facciones antagónicas del gremio de estatales ATE. La feroz interna derivó en destrozos, acusaciones cruzadas y varios heridos producto de los golpes con palos, fierros y hasta martillos que se pudieron observar en las imágenes que se conocieron a lo largo del día.