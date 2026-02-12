Solicitan transitar con precaución por la Ruta Provincial 60

Vialidad realizará trabajos en el tramo en obra hacia el paso Mamuil Malal, lo que podrá generar cortes intermitentes o interrupciones momentáneas del tránsito.



El ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén informa que el próximo viernes 13 de febrero se realizará apeo de árboles en la traza de la obra de pavimentación de la ruta provincial 60, entre el fin de pavimento y el límite con Chile.

Debido a los trabajos programados, que forman parte de las intervenciones necesarias para avanzar con la obra, se solicita a los usuarios transitar con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal de seguridad. Las tareas podrán ocasionar cortes intermitentes o interrupciones momentáneas del tránsito, afectando la normal circulación vehicular.

La pavimentación de la ruta provincial 60 se desarrolla desde el portal de acceso al Parque Nacional Lanín hasta el paso internacional Mamuil Malal, en un tramo de 12,24 kilómetros. La obra presenta actualmente un avance superior al 24 por ciento y contempla, además del asfaltado, la ejecución de alcantarillas y demás obras de arte necesarias.

Este proyecto que forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, permitirá que la provincia de Neuquén cuente con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados, fortaleciendo la conectividad turística y la integración con Chile.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942 572138 (fin de semana y feriados de 8 a 12 horas).

Un Neuquén más conectado

Esta obra forma parte del ambicioso plan de obras que impulsa el gobierno provincial para mejorar la accesibilidad a los destinos neuquinos, priorizando la infraestructura vial como herramienta de integración territorial, que fortalece el turismo y la seguridad vial.

El objetivo de este plan es achicar el déficit en obra pública, que al comenzar la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en 4.000 millones de dólares. Durante los cuatro años de gestión, el gobierno planea concretar más de 650 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia. La cifra representa un récord histórico y un cambio sustancial en esta política pública, teniendo en cuenta que en Neuquén se construyeron 1.200 kilómetros de rutas durante su vida institucional.