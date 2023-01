Sorprendió a su novia jinete con el anillo de compromiso en la Fiesta del asado con cuero

A pesar de que desde que se conoció con Lucho, él la ha acompañado en cada paso que ha dado, el domingo durante su presentación estuvo ausente y distante. “Yo le preguntaba si le pasaba algo, porque estaba pálido y nervioso y me decía que era porque yo iba a probar una yegua que no es la mía”, recordó.

Fue así como Milu realizó su presentación y cuando terminó e iba a desmontar le pidieron por el altavoz que se acercara al mangrullo porque le tenían que entregar algo. “Yo no me di cuenta de nada raro, no vi nada. Lo único raro fue que cuando yo iba a desensillar el caballo él no estaba, siempre me ayuda, siempre está conmigo. Bueno ese día no estaba y yo dije ‘qué raro’, pero quedó ahí”, relató.Todas sus compañeras de la asociación de gauchas femeninas le pidieron que fuera rápidamente para recibir un “premio”. “Eran todos cómplices”, rememoró divertida.Cuando Milu entró al predio comenzó a ver muchas cámaras de celulares apuntándola, lo que le resultó raro. “Dije: ‘acá algo está pasando’. El presidente del centro tradicionalista me hacía seña de arriba que espere un minuto”, contó.En ese momento, Lucho, su compañero de vida, entró, se puso de rodillas y le pidió que se casará con él. “Ahí me súper emocioné, me largué a llorar, temblaba. La verdad: no me lo esperaba y fue maravilloso. Lo vivimos con mucha emoción”, aseguró a LMN.

“No lo tenía planeado. Se decidió ese día y lo planeo con la complicidad de nuestros amigos. Pero igual él ya tenía el anillo y ese día se dijo: hoy es el día”, aseveró.

De esta manera, Milu y Lucho comenzaron a planear su boda para el próximo verano, donde puedan estar todos sus seres queridos. No obstante, destacó que lo que más esperan de su próximo enlace es continuar juntos sus vidas y continuar apoyándose en sus futuros planes y proyectarse juntos.

“Me siento muy feliz de que haya causado revolución esta noticia, pero porque es lindo que a la gente le guste lo que estás sintiendo. Es lindo que compartan tu felicidad, tanto la gente conocida como la que no. Que todos dejen su lindo mensaje es muy gratificante. No esperaba algo así. Muy agradecidos por tantos buenos deseos”, puntualizó.