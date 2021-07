Storioni: «Hay una investigación penal y creo que es importante que se investigue a fondo para conocer a los responsables»

>> Educación, Policiales, Regionales

La ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, se expresó a través de declaraciones radiales sobre la explosión que ocurrió ayer en la escuela 144 de Aguada San Roque, en la que murieron dos operarios y una docente resultó con graves heridas.



La ministra indicó que «hay una investigación penal y creo que es importante que se investigue a fondo para conocer a los responsables». Además, explicó que el hecho no ocurrió en las aulas sino en el albergue de la escuela y que el lugar no cuenta con gas natural, por lo que se abastece a través de un zeppelín. En cuanto a la habilitación del espacio donde ocurrió el accidente, aclaró que no la tenía ya que se encontraba en obra.

La ministra recordó que la fiscalía está trabajando en el caso, que se está a la espera de las pericias y que el Consejo Provincial de Educación (CPE) ya solicitó la información oficial.

“Ayer pedí la actualización de los trabajos en escuelas a Obras Públicas, de cuántas están siendo intervenidas por temas específicos de gas, que significa que están cerradas porque tienen este tipo de situaciones. Y de los casi 900 edificios que hay en toda la provincia”, dijo Storioni y advirtió: “Entre el 20 y el 22% de las escuelas, tienen ese tipo de observaciones de la autoridad de competencia, que es el Enargas”.

Con relación al caso específico de la escuela de Aguada San Roque apuntó que por la información con la que contaba la obra no estaba terminada. “Por eso quiero insistir en esto de abrir esta investigación, en poner toda la información en manos de la justicia y que se pueda resolver y determinar las responsabilidades. Ese es el compromiso que asumo como autoridad del sector para que no quede en un trámite administrativo y nada más”, señaló.