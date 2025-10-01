LocalesPoliciales

Sujeto que entró a robar a local comercial fue atrapado por personal policial

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El delincuente ingresó en horas de la tarde a un local comercial de Avda. San Martín, y al ser descubierto arrojó lo robado y escapó del lugar, siendo demorado minutos mas tarde por la Brigada de Investigaciones.

El hecho que ocurrió en horas de la tarde, dejó registrado el robo de elementos en un local comercial en plena Avda San Martín. 

El sujeto quien vestía un pulóver con la insignia YPF, aprovechó un descuido de la propietaria e intentó sustraer diversas prendas de vestir. Al momento de cruzar la puerta de ingreso, se activó la alarma, circunstancia por la cual el mismo desistió de la maniobra, devolviendo la mercadería, excepto un par de guantes marca DX Extrema, color negro, los cuales logró sustraer.

Alertado de la situación, personal policial comenzó a hacer los rastrillajes en la zona, ubicando al sujeto en inmediaciones de la plaza de artesanos, por lo que fue aprehendido y trasladado a la unidad policial.

