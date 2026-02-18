Regionales

Super e hipermercados deberán exhibir códigos QR con los precios actualizados

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Las cadenas que comercialicen productos en la canasta básica, deberán mostrar un código QR en sus puntos de acceso para garantizar a los consumidores el acceso a la información.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén reglamentó la Ley 3444 que establece que los supermercados con más de cuatros sucursales e hipermercados mayoristas y/o minoristas, que comercialicen productos incluidos en la canasta básica alimentaria, deberán exhibir un código QR en sus puntos de accesos, para garantizar a los consumidores el libre acceso a la lista actualizada de los precios de los mencionados artículos. 

La norma se puso en vigencia mediante un decreto firmado por el gobernador, Rolando Figueroa, y, de acuerdo al artículo quinto de la ley, la autoridad de aplicación será la dirección provincial de Protección al Consumidor. 

El símbolo deberá ser apto para el escaneo desde cualquier dispositivo móvil y también deberán proporcionar alternativas como información audible o asistencia personal en el punto de ventas para asegurar que la accesibilidad a la información sea de forma íntegra y equitativa. 

El decreto también establece que a los fines de darle mayor operatividad a la Ley 3444, es necesario proceder a la reglamentación, a los fines de brindar accesibilidad e información actualizada de los precios de los productos que componen a la canasta básica alimentaria.

