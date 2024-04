Suspenden las clases en la escuela N°359 y CPEM N°96 por problemas edilicios al interior y exterior del establecimiento

A través de un comunicado, las autoridades de la institución, hacen de público conocimiento, los motivos de la suspensión de clases tanto de la escuela como del CPEM que funciona en otro horario.

El comunicado

Los equipos directivos de la Escuela Primaria N° 359 y del CPEM N° 96, queremos hacer llegar el siguiente comunicado a toda la comunidad de San Martín de los Andes y, especialmente, a nuestras comunidades educativas, en relación a la suspensión de clases de ambas instituciones:

Como es de público conocimiento, en diciembre de 2023 la escuela sufrió un incendio en el sector de calderas.

Enseguida, directivos de ambas instituciones nos comunicamos con Mantenimiento, Seguridad e Higiene y Distrito IX para solicitar se realicen los arreglos y trabajos necesarios para tener la escuela en condiciones para la fecha de presentación del personal, el 06 de febrero de 2024.

Llegada la fecha, en la escuela NO se había realizado trabajo alguno. Previendo esa situación, debimos pedir prestado el edificio del Jardín N° 63 para poder recibir al personal y estudiantes (CPEM 96) y el edificio de la Escuela Primaria N° 352 de Vega Maipú (Escuela Primaria N° 359). Considerando que el mobiliario del Jardín y el edificio en sí no está preparado para la permanencia de gente adulta (cuenta con sillas y mesas bajitas), el CPEM 96 tuvo que suspender las mesas de examen (teniendo que dejarlas pendientes hasta tanto se pueda ingresar al edificio que compartimos con primaria).

Recién el 16/02 pudimos ingresar al edificio amparándonos en nota recibida de Seguridad e Higiene provincial la cual indicaba que el edificio se encontraba en condiciones de ingreso y uso, restringiendo el ingreso a la zona de calderas (puesto que no se habían terminados los trabajos y que, seguían trabajando en ello).

Al llegar la fecha de inicio de clases, en el edificio continuaban sin resolverse problemas que deberían haber sido resueltos durante el período que aun no asistían estudiantes. Pese a los reiterados pedidos de los equipos directivos a Mantenimiento mediante el sistema SITMA (aplicación que se dispuso desde Provincia para mejorar la comunicación de los pedidos de arreglos, lo cual no sucede), las respuestas que obtuvimos fueron que “hay mucho trabajo en todas las escuelas y poco personal”, “por el cambio de gobierno, el convenio entre provincia y municipio recién se firmó en febrero por lo que no pudimos trabajar antes en las escuelas”, entre otras.

Con la esperanza puesta en que nos toque el turno de obtener los arreglos necesarios, priorizamos el dictado de clases y la no pérdida de ellas. Ante la llegada de los días un poco más frescos, todavía sostuvimos las clases sin calefacción ya que nos comunicaban desde Mantenimiento que “estamos trabajando en eso”, “el zinguero está terminando las piezas que hay que reemplazar y luego las coloca” por lo cual, ante estas respuestas, considerábamos que era inminente la puesta en funcionamiento de las calderas.

Pero ello no sucedió y, llegado el día 26/03 se suspendieron las clases hasta tanto el edificio esté en condiciones dignas de ser habitado por nuestros estudiantes, garantizándoles seguridad tanto a ellos como al personal de ambas instituciones educativas.

A la fecha faltan arreglar y/o resolver:

La caldera del SUM no funciona desde el incendio ocurrido el 19/12/2023.

La caldera de aulas se encuentra en reparación (no funciona).

Las puertas de aulas no tienen cerraduras.

Filtración de agua y riesgo eléctrico en el aula que utiliza primaria para música y el CPEM para dictar clases a un curso.

Olor a cloaca en baño de estudiantes.

Falta de mantenimiento exterior: desmalezamiento, corte de pasto, falta de pintura.

Goteras en zona de ingreso interno al SUM (se deben colocar baldes para contener el agua que ingresa) y peligro de caída de paneles del techo debido a la humedad.

Los problemas no se agotan allí, pero son los que necesitamos se resuelvan prioritariamente.

Desde que suspendimos las clases continuamos insistiendo en la imperiosa y urgente resolución de estos problemas…principalmente el funcionamiento de las calderas ya que los días fríos han llegado.

Siendo 08/04/2024, nos comunica el director de Mantenimiento que “el zinguero estaría comenzando a reemplazar las piezas de las calderas este miércoles 10/04 y si todo va bien, el jueves se pondrían en marcha”, lo cual significa la pérdida de una semana más de clases.

El objetivo de la presente nota es poner en conocimiento a toda la población de los motivos por los cuales se suspendieron las clases en ambas instituciones. La suspensión siempre se trata de evitar, dilatando lo más posible la decisión, pero, todo tiene un límite. Nuestros estudiantes no se merecen estudiar en un ambiente que no es propicio (tener en cuenta que el edificio se encuentra en Chacra 30 y ha sido construido rodeado de ventanas con vidrio simple) y el personal tampoco lo merece.

Es obligación del Estado Provincial (y de los organismos en los cuales delega), garantizar el mantenimiento de los edificios escolares, realizando los trabajos que se requieren durante la época donde los mismos no tienen circulación de estudiantes y personal (receso invernal y de verano) como también durante el año, dando respuesta rápida a los requerimientos. Los equipos directivos agotamos todas las instancias de solicitud de arreglos, reclamos de respuesta, reiteración de reclamos en forma constante, pero en esta oportunidad, sentimos impotencia porque, como tantas veces, no está en nuestras manos la resolución. Nos preocupa y ocupa la pérdida de clases, pero, como expresamos más arriba, todo tiene un límite.

Agradecemos el espacio para dar a conocer lo que está sucediendo que afecta a dos instituciones educativas. Deseamos con ansias comunicar a nuestros estudiantes que retomamos las clases…por el momento, seguimos esperando tener el edificio en condiciones para recibirlos nuevamente.

Equipo Directivo Escuela Primaria N° 359

Prof. Patricia Schaap – Directora

Prof. Susana Madera – Vicedirectora

Equipo Directivo C.P.EM N° 96

Prof. Susana Goltz – Directora

Prof. Cristina Contreras – Vicedirectora