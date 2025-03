Tala no autorizada: allanan un área del Cerro Chapelco

La empresa informó a través de un comunicado que no era responsable de la tala de 47 lengas y que no tenía conocimiento de lo que ocurría.

A través de un comunicado oficial, la empresa Nieves de Chapelco informó que el allanamiento realizado en el día de ayer no tiene que ver con la empresa.

El comunicado

Con relación a la información difundida en medios locales en las últimas horas, Nieves del Chapelco S.A informa a la comunidad y a los medios de comunicación que:

• La empresa no es responsable del apeo de árboles no autorizado, recientemente denunciado, y no estaba en conocimiento de lo sucedido.

• El área afectada no se utiliza para operaciones de la montaña, ni como pista, por lo que no tiene relación con las actividades que desarrolla el centro de esquí.

• La empresa ha iniciado una investigación, ya que el área señalada fue utilizada por un subconcesionario para actividades que desarrolló durante la última temporada invernal.

• Una vez que se determine la responsabilidad y las circunstancias de este incidente, iniciará las acciones pertinentes para garantizar que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Nieves del Chapelco S.A. se ha enfocado en la aplicación de buenas prácticas de gestión para asegurar la calidad ambiental del Cerro, la sustentabilidad de la actividad deportiva y recreativa de montaña.

En los últimos años se han realizado trabajos de fortalecimiento del bosque nativo en diferentes lugares y en conjunto con la Comunidad Vera, colocando más de 1200 plantines y protegiendo del ganado a áreas deterioradas con boyeros eléctricos.

Además, ha implementado un Sistema de Gestión Ambiental que certifica bajo la Norma ISO 14.001/2015, siendo la única empresa de la ciudad con esta certificación

