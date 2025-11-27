Tanya Bertoldi asumirá como ministra de Infraestructura con un ambicioso plan vial, de vivienda y educación

Encabezará el ministerio a partir del 4 de diciembre. Sostendrá las áreas técnicas provinciales y profundizará un programa de infraestructura que prevé 664 kilómetros de rutas en ejecución, planes de vivienda para 2026-2028 y la eliminación definitiva de las escuelas tráiler.



La designación de Tanya Bertoldi al frente del ministerio de Infraestructura marca el rumbo en la organización de la obra pública provincial. La nueva estructura ministerial contendrá la secretaría de Obras Públicas, la UPEFE -a cargo del financiamiento multilateral-, la dirección provincial de Vialidad, el IPVU y la ADUS, estos últimos ahora articulados dentro de una secretaría de Vivienda, Urbanismo y Planificación.

El equipo se conforma con el objetivo de “seguir priorizando y profundizando este modelo neuquino”, señaló Bertoldi, quien destacó la solidez del equipo técnico neuquino y la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de invertir con fondos propios y financiamiento multilateral.

Bertoldi delineó tres ejes centrales de gestión para 2026: la inversión vial, la expansión de la infraestructura habitacional y urbana, y el fortalecimiento de la infraestructura educativa. En materia vial, destacó que más del 35 por ciento del presupuesto de infraestructura se destinará a rutas.

“Cuando el gobernador decía que íbamos a trabajar para que se pueda acceder por pavimento a cada localidad, ahora lo estamos transformando en realidad. En 2026 vamos a tener 664 kilómetros en ejecución en cada rincón de la provincia”, puntualizó. Actualmente, la red vial pavimentada de la provincia alcanza los 1.200 kilómetros, y la proyección oficial prevé sumar 664 kilómetros nuevos y 180 de repavimentación en menos de tres años.

El segundo eje -al que se asignará el 38 por ciento del presupuesto de la cartera- será la política de vivienda y urbanismo. El 5 de diciembre se presentará el Plan Provincial de Vivienda, que contempla metas para 2026, 2027 y 2028, incluyendo viviendas unifamiliares, multifamiliares, mensuras y nuevos desarrollos urbanos. Además, se avanzará con proyectos en articulación con sindicatos, mutuales y actores público-privados. Entre los anuncios más relevantes se encuentra la creación de siete complejos para adultos mayores, uno por región, con infraestructura adaptada para personas sin acceso a vivienda propia.

El tercer pilar será la infraestructura educativa, donde la gestión provincial ya eliminó parte de las escuelas tráiler y tiene 35 edificios en ejecución, con 30 nuevos previstos para 2026. “Vamos a seguir invirtiendo profundamente en infraestructura educativa”, aseguró Bertoldi, subrayando que la decisión responde a las necesidades actuales de crecimiento demográfico y demanda territorial.

La futura ministra ponderó la calidad técnica del Estado provincial: “La provincia tiene profesionales muy calificados. El equipo es muy sólido”. Asimismo, remarcó el rol del financiamiento multilateral, con créditos vigentes de CAF y aprobaciones recientes del Banco Mundial y el BID, destinados exclusivamente a obras de infraestructura.

Bertoldi también destacó que, a diferencia de la política nacional, Neuquén sostuvo e incrementó la inversión en obra pública, alcanzando un récord en 2025 y proyectando aún más para 2026. “Hoy Neuquén es una provincia que crece y que exige estar presente con obra pública; son obras que se necesitan hoy, no dentro de unos años”, aseveró.

Finalmente, atribuyó el direccionamiento estratégico al liderazgo del gobernador: “Está transformando la provincia, recuperando un Estado eficiente y operativo en territorio”. Reafirmando el modelo neuquino, aseguró que asumirá con orgullo y responsabilidad: “Vamos a seguir trabajando todos los días para llevar obra pública de calidad a cada rincón de la provincia”.