Tatán Colombo, segundo en el Sanddance Cabra’s Trail Lloret

El sanmartinense Tatán Colombo logró el segundo puesto general absoluto en el exigente Sanddance Cabra’s Trail Lloret, disputado el último fin de semana en los alrededores de Sant Pere del Bosc, España.

La prueba, con 15 kilómetros de recorrido y 700 metros de desnivel positivo, atravesó senderos técnicos, tramos rápidos y paisajes emblemáticos de Lloret, ofreciendo un desafío ideal para los fanáticos del trail running.

Con esta actuación, Colombo sigue sumando resultados destacados en el circuito español, consolidando su presencia internacional en la disciplina.