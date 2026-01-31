Cultura y espectáculos

Teatro y performance en San Martín de los Andes: dos noches intensas en el 24° Festival Estival

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El 24° Festival Estival de San Martín de los Andes continúa ofreciendo propuestas escénicas de alto nivel con dos funciones destacadas que combinan teatro contemporáneo y performance poética, los días sábado 31 y domingo 1, ambas a las 21 horas.

El sábado 31, se presentará “La mujer puerca”, una obra teatral con actuación de Valeria Lois, dirección de Lisandro Rodríguez y dramaturgia de Santiago Loza. La pieza propone un viaje profundo, incómodo y poético sobre el cuerpo, el deseo y la marginalidad, con una interpretación reconocida por su potencia expresiva y sensibilidad escénica.

El domingo 1, será el turno de “Concierto sobre cadáveres”, una obra performática protagonizada por Carla Crespo, basada en un poema de Néstor Perlongher. La propuesta cruza literatura, cuerpo y acción performática, recuperando la fuerza política y estética de uno de los poetas más influyentes de la contracultura argentina.

Para ambas funciones, las localidades anticipadas tienen un valor de $20.000. Además, el día de cada función, desde las 19:30 horas, se repartirán localidades sin cargo / a la gorra, hasta agotar capacidad.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Rodrigo Casavalle llega a San Martín de los Andes con su gira “Monólogos Heroicos”
Artículo siguiente
Tras la tormenta quedaron afectadas rutas en el norte de la provincia

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Rodrigo Casavalle llega a San Martín de los Andes con su gira “Monólogos Heroicos”

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El reconocido comediante Rodrigo Casavalle presentará su espectáculo de...

Walüng 2026 fue reprogramado

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La organización de Walüng, la reconocida fiesta electrónica que...

Dos noches culturales en La Neco Espacio Cultural

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La Neco Espacio Cultural será escenario de un fin...

Música electrónica y naturaleza en WALUNG

Victoria Veloso Victoria Veloso -
WALUNG, el festival de música electrónica más exclusivo de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640