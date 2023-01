Terminaron su casa en Callejón de Gingins y Camuzzi no les habilita el gas

>> Actualidad

Varios vecinos y vecinas de la zona manifestaron este inconveniente con anterioridad. Una familia que logró terminar su casa no puede mudarse y debe seguir alquilando porque Camuzzi manifiesta que no puede habilitar el servicio por una demora en la finalización de las obras.

Una familia de San Martín de los Andes que logró finalizar la construcción de su vivienda propia para así poder finalmente dejar de alquilar se encontró con una particular respuesta de Camuzzi Gas del Sur. «No estamos dando habilitaciones de servicio para nadie». Según indicó la vecina el inconveniente es en San Martín de los Andes y Bariloche. Además agregó «Realmente alquilar se hace imposible y nos costó muchísimo terminar la casa lo más habitable posible, sin tener en cuenta, que ahora tengo que usar gas de garrafa, teniendo el medidor en la puerta de mi casa».

«Nos dijeron que es problema SanMa y Bariloche, pero me parece que aunque sea deberían informar, ya que preparamos toda la casa para gas natural y no lo vamos a tener» agregó. «Me gustaría que se difunda para que no nos agarre el invierno sin gas, hicimos toda la inspección con gasista particular y al momento ahora de finalizar, nos dicen que no hay para nadie mas». La vivienda se ubica la Vega Maipú en el propio callejón de Gingins.