Tizi cerró un 2025 histórico en el Supercross y dio un salto clave en su carrera deportiva

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El 2025 quedará marcado como un año inolvidable para Tizi, que consolidó su crecimiento deportivo con una temporada sobresaliente en el motociclismo nacional.

El joven piloto se consagró campeón de Supercross en la categoría 85 en el circuito de Las Bardas, en Neuquén. Además, alcanzó el bicampeonato cordobés y logró el título de campeón argentino, uno de los objetivos más importantes de su carrera.

Detrás de cada logro hubo meses de preparación intensa, entrenamientos constantes, viajes extensos y el aprendizaje que dejan las caídas y los desafíos propios de la competencia. La temporada no solo confirmó su talento, sino también su compromiso y disciplina.

Como resultado de ese rendimiento, Tizi fue convocado por el equipo oficial JB RACING TEAM GASGAS SM MOTOS, una incorporación que representa un paso decisivo en su proyección deportiva.

Pío Protto: un camión volcó y paralizó el tránsito durante algunas horas

