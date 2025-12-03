Tizi Sepúlveda se consagra Campeón Argentino de Motocross en San Juan

Tiziano Sepúlveda es el nuevo Campeón Argentino de Motocross 65cc tras un emotivo fin de semana en San Juan

Tizi Sepúlveda, piloto de San Martín de los Andes, se consagró Campeón Argentino de Motocross en la categoría 65cc durante la última fecha del certamen nacional disputada este fin de semana en San Juan. Con un desempeño sólido y estratégico, el joven deportista cerró una temporada intensa y volvió a colocar a la provincia en lo más alto después de doce años sin títulos en la disciplina.

En la primera manga, obtuvo un tercer puesto que lo dejó bien posicionado para definir el campeonato. En la segunda, desplegó una actuación contundente que lo llevó al primer lugar y le aseguró el puntaje necesario para coronarse campeón. La combinación de resultados le permitió subir al escalón más alto del podio y sellar un logro que venía persiguiendo con disciplina y constancia.

La familia remarcó su compromiso, quien durante esta temporada recorrió más de 100 mil kilómetros para entrenar y competir. La familia destacó que detrás del título hay esfuerzos económicos, viajes constantes, sesiones diarias de entrenamiento y una logística familiar que debió reorganizarse para acompañar el desarrollo deportivo del joven. Además, señalaron que el año estuvo marcado por dificultades —incluyendo un accidente en la ruta y problemas con sus vehículos— que pusieron a prueba su resiliencia.

Tizi nos comentó que el momento que recordará para siempre fue ver la bandera a cuadros ondear en la definición sanjuanina. También destacó como una instancia clave de aprendizaje el circuito de Uruguay, donde compitió en el Latinoamericano bajo condiciones de barro extremo y logró quedar tercero en el podio general.

La familia agradeció el apoyo constante de la comunidad de San Martín de los Andes y de quienes colaboraron mediante rifas que permitieron sostener la temporada. “El nivel es muy alto y no se puede descuidar ningún detalle de la moto ni del trabajo mental”, señalaron, subrayando la importancia del acompañamiento colectivo.

Con este título nacional, Sepúlveda cierra un año de crecimiento deportivo y abre una nueva etapa en su carrera, marcada por la proyección regional e internacional en el motocross infantil.