Tizi Sepúlveda tuvo un gran debut en la categoría 85cc

Por: Victoria Veloso

Este fin de semana se disputó la tercera fecha del Campeonato Nocturno de Supercross, donde Tiziano Sepúlveda de San Martin de los Andes, vivió un momento muy especial: su primera competencia en la categoría 85 cc, compitiendo con moto de la misma cilindrada.

Actualmente radicado en Córdoba, pero representando con orgullo a su pueblo, el joven piloto demostró carácter, talento y determinación en una jornada intensa.

En la primera manga, una largada complicada lo dejó en el pelotón, ubicándose aproximadamente en la tercera posición. Durante el desarrollo de la carrera sufrió un roce con otro piloto que terminó en caída, quedando relegado en el clasificador. Lejos de rendirse, Tiziano inició una gran remontada y logró finalizar en un meritorio tercer puesto.

En la segunda manga, mostró todo su potencial: realizó una excelente largada, tomó la punta desde el inicio y mantuvo el liderazgo durante toda la competencia, ampliando diferencias con el resto de los pilotos y quedándose con el primer lugar para subir a lo más alto del podio.

La familia destaca el constante apoyo del Motocross Club Neuquén, que siempre les abre las puertas y los recibe con cariño, así como el afecto permanente de la gente de Neuquén, un respaldo fundamental que impulsa a Tiziano a seguir creciendo en este deporte.

