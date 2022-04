Tiziano Sepúlveda el pequeño gigante que se abre paso en el Motocross

>> Deportes, Locales

Tizi Sepúlveda, el pequeño de 7 años que impone podios en campeonatos de Motocross, va por más en lo que resta del año. Además adelantó que buscan sponsors que puedan ayudarlos a solventar los gastos en lo que queda de los campeonatos anuales, en los que participará.

En diálogo con Lacar Digital, la orgullosa mamá de Tizi, Yanina Toribio indicó que su pequeño gigante comenzó desde muy chico a iniciarse en éste deporte » Tizi arrancó a los dos años y 11 meses a correr, por mucho tiempo estuvo sin entrenador y a los 3/4 años arrancó a entrenar con más compromiso. Actualmente el entrenador es Daniel Delfino que vive en Zapala y nosotros con su papá maxi, viajamos todos los fines de semana para que él entrene» indicó Yanina.

El año pasado se presentó en el Patagónico, en las 4 fechas «pudimos correr las 4 fechas pero en dos, se le rompió la moto lamentablemente y en las otras dos hizo primer y segundo puesto. Más allá de haber corrido 4 carreras tuvo muy buena posición en el final del campeonato. En verano también participó del Campeonato nocturno de Motocross que se hizo de noche y obtuvo el segundo puesto al final del campeonato. Ahora empezamos con el Patagónico del 2022 y en la primera fecha salió primero en Zapala y en mayo empezamos con el Campeonato Argentino» indicó la madre de Tiziano.

Buscando sponsor

Como todo deportista, Tiziano también busca sostener los costos del deporte que eligió, representando a San Martín de los Andes «cada vez que nos vamos presentando a más competencias, más difícil se nos hace llevarlo adelante. La idea es poder conseguir sponsors que nos ayuden a solventar gastos, hay muchas carreras que nos quedan durante el año y se nos hace demasiado costoso. En inscripción tenemos 10 mil pesos para el Patagónico, después tenemos gastos de nafta, de comida, gastos de la moto, hospedaje, etc… En cada carrera tenemos que hacer cambios de aceite y todo implica gastos. Hoy Tizi tiene ayuda de gente que lo sigue, pero la idea es buscar algo fijo que nos ayude en lo que queda del campeonato» expresó y continuó «en lo que resta del año, Tiziano se presentará en mayo al Campeonato Argentino, tenemos que viajar a San Luis, Catamarca, Mendoza y Córdoba, entre inscripciones y autorizaciones, se nos hace muy difícil» indicó.

Hoy Tiziano no cuenta con ningún sponsors «pedimos ayuda en Deporte municipal y la respuesta fue que mi hijo había elegido un deporte caro, que no había ayuda para él, nos decepcionó un poco la forma, casi discriminatoria de expresarnos, que no nos iban a ayudar, los adultos no tenemos derecho a elegir qué deporte hacen nuestros hijos, sólo debemos acompañarlos y como padres eso es lo que hacemos. A veces es discriminatorio que siempre ayudan a los mismos deportes, cuando los que salimos por esfuerzo propio a representar a esta ciudad, lo hacemos a pulmón siempre, algo debería cambiar, pero hasta que eso no suceda, nosotros como padres queremos apoyar a nuestro hijo en el deporte que eligió y en lo que a él lo hace feliz» indicaron ambos padres.

La realidad de ésta familia no es la única en nuestra ciudad y así lo manifiesta Yanina «la gente debe saber que hay muchos nenes que están metiendo muchas ganas y entrenamiento a este deporte, no sólo es Tizi, y estaría bueno que desde deportes municipal se contacten y hagan el acompañamiento que buscamos. Hay que entender que los chicos están representando al pueblo y están dejando a San Martín muy bien, trayendo copas. En su momento hicimos todo lo que nos solicitaron desde provincia para acceder a una beca deportiva, pero seguimos a la espera, mientras tanto debemos poner nuestra energía para que se sumen sponsors que nos ayuden en lo que resta del año» finalizó Yanina Toribio.

Para comunicarse con la familia de Tiziano y ser un potencial sponsor llamar al 2944419979 Yanina.