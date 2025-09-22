Deportes

Tiziano Sepúlveda, podio latinoamericano en Uruguay

Por: Victoria Veloso

Con apenas 11 años, el piloto sanmartinense Tiziano Sepúlveda dejó su huella en el Latinoamericano de Mini Cross disputado en Rivera, Uruguay. En la categoría 65 cc, que reunió a 17 competidores de distintos países, el joven representante argentino logró el tercer puesto final.

El fin de semana estuvo marcado por lluvia, tormentas y barro, condiciones que exigieron al máximo a todos los participantes. Pese a las caídas sufridas, Tiziano largó primero en las dos mangas y consiguió dos segundos puestos parciales, sumando los puntos necesarios para subir al podio continental.

Desde su entorno agradecieron el apoyo recibido para hacer posible el viaje, destacando el esfuerzo de la familia y de quienes colaboraron para afrontar los altos costos de la competencia, que le permitió a Tiziano demostrar su talento frente a los mejores pilotos de la región.

