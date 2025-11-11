Tiziano Sepúlveda se consagró bicampeón cordobés de motocross

El fin de semana pasado se corrió la última fecha del Campeonato Cordobés en el circuito MX La Quinta, de Córdoba Capital. El joven piloto de San Martín de los Andes, Tiziano Sepúlveda, tuvo una destacada actuación: ganó la primera manga y, pese a una caída en la segunda, logró recuperarse y finalizar segundo, resultado que le permitió subir al segundo escalón del podio.

Durante la jornada también se realizó la entrega de premios del campeonato anual, donde Tizi se coronó campeón por segundo año consecutivo en la categoría 65 cc, cerrando una temporada marcada por la constancia, la dedicación y el crecimiento deportivo.

La familia de Tiziano agradeció el apoyo de todas las personas y equipos que lo acompañan en su camino dentro del motocross. Con apenas unos años en la disciplina, el joven neuquino sigue consolidándose como una de las promesas más firmes del motocross argentino, llevando el nombre de San Martín de los Andes a lo más alto del podio nacional.