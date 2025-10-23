“Todos nos miran con ganas de apropiarse de lo nuestro”, aseguró Figueroa

De cara a las elecciones de este domingo, el máximo referente de La Neuquinidad destacó la necesidad de contar con legisladores que “no se encandilen con las luces de Buenos Aires” y que pongan el foco en lo que sucede en la provincia.

“Ante este armado que hemos hecho -con obras públicas, pago de deuda y administración ordenada-, todos nos miran con ganas de apropiarse de lo nuestro”, aseguró hoy el gobernador Rolando Figueroa y enfatizó: “Tenemos que defenderlo”.



De cara a las elecciones de este domingo 26 de octubre, expresó que es fundamental contar con legisladores que defiendan los intereses de la provincia. “Pido el voto de los neuquinos para La Neuquinidad, porque tenemos que defender lo nuestro y no dejar que nos lo arrebaten”, recalcó y agregó: “Tenemos que llevar gente que no se encandile con las luces de Buenos Aires, sino que siempre esté enfocada en lo que sucede en Neuquén”.



“El neuquino sabe que no está eligiendo intendente, gobernador o presidente, por eso vota por distintos motivos. Creo que hemos logrado incorporar la idea de que puede votar la defensa de Neuquén, que es muy importante”, indicó y consideró que “Neuquén tiene un gran futuro y lo tenemos que cuidar”.



Figueroa destacó que tanto la administración provincial como los futuros legisladores que responden a su espacio político garantizarán el diálogo con el gobierno nacional “de turno”, aunque aseguró que no permitirán que se afecten los intereses de los neuquinos. “No somos de poner palos en la rueda, pero si nos tocan Neuquén, ahí sí nos ponemos muy firmes”, remarcó.



“Queremos otra Coparticipación, porque la actual nos castiga muchísimo”, enfatizó el mandatario neuquino y agregó: “Somos la provincia que menos recibe del país y todo lo que hacemos es a partir de nuestro propio trabajo”. Dijo que, según se expresó desde el gabinete nacional, la Coparticipación será motivo de debate “próximamente en el Congreso”.



“Nación nos debe plata”, dijo Figueroa y detalló que “estamos reclamando una deuda que ronda los 400 millones de dólares, de los cuales 180 millones corresponden al ANSES, que debía aportar a la provincia y no lo hizo”. “Estamos dialogando, pero si es necesario, iremos a la Justicia”, indicó y agregó que “si logramos resolver esto, todo irá a obra pública y podremos acelerar el proceso de inversión, reduciendo en pocos años el retraso que tenemos”.