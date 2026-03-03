Tormentas de lluvias y vientos fuertes ponen en alerta a once provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se prevén fenómenos de variada intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en algunas zonas.

Entre las provincias alcanzadas por el alerta figuran Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En algunos sectores puntuales, las tormentas podrían intensificarse hacia la tarde y noche, con registros de lluvias fuertes en cortos lapsos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Según detalló el organismo nacional, las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas en determinados puntos, lo que incrementa la posibilidad de anegamientos temporarios en áreas urbanas con drenaje insuficiente. A su vez, las ráfagas de viento asociadas a los sistemas de tormenta podrían provocar caída de ramas, voladuras de objetos livianos y reducción de visibilidad en rutas.

Además, para Tucumán, sur de Catamarca, sur de Santiago del Estero y norte de Córdoba rige una alerta naranja por tormentas

Entre las principales recomendaciones difundidas por el organismo se encuentran evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no sacar la basura si se prevén lluvias intensas y mantener limpios los desagües domiciliarios. También se aconseja circular con precaución, reducir la velocidad ante presencia de agua en la calzada y no intentar atravesar calles anegadas.

Alerta amarilla por vientos

En paralelo, el SMN también emitió advertencias por viento en distintas regiones del país. Las ráfagas podrían alcanzar o superar los 75 kilómetros por hora, principalmente en sectores del centro y oeste argentino, donde la circulación de aire más intenso acompañará el avance del frente inestable.

El nivel amarillo de alerta, según la clasificación oficial, indica la presencia de fenómenos meteorológicos que pueden generar molestias o complicaciones en actividades al aire libre, aunque sin alcanzar necesariamente un grado de severidad extrema. No obstante, las autoridades recomiendan mantenerse informados y adoptar medidas preventivas.

Entre las provincias alcanzadas por la alerta se encuentra la zona sur de Neuquén, oeste de Río Negro y Chubut.

El escenario meteorológico responde a una combinación de aire cálido y húmedo en superficie con el ingreso de un sistema frontal que favorece el desarrollo de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Se espera que las condiciones de inestabilidad persistan al menos durante buena parte de la jornada, con mejoras temporarias en algunas regiones hacia la noche.

Desde el SMN indicaron que las alertas se actualizan de manera permanente en función de la evolución de los sistemas meteorológicos, por lo que recomiendan consultar los canales oficiales para obtener información precisa según cada localidad.