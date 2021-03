Trabajadores bloquean el ingreso al Via Christi de Junín de los Andes

>> Regionales, Turismo

Según informaron a este diario y a la comunidad en general se trata de un grupo de trabajadores que forman parte de mantenimiento del Parque Escultórico Vía Christi de Junín de los Andes. Según indicaron llevan muchos años en una situación complicada a nivel laboral y no han recibido respuestas.

David Cauenpan «estamos en el corte al ingreso al Parque Escultórico Vía Christi, somos 13 personas trabajando hace mas de 10 años con un promedio de antigüedad de mas de 15 años que hoy estamos cobrando una remuneración de $15000 a $17000 pesos mensuales. Sabiendo todo lo que genera el parque Vía Christi, lo que es a nivel escultórico siendo una obra de las mas grandes de la Provincia» explica a Lacar Digital.

Además comenta: «Hoy nos encontramos desamparados ya que no hemos tenido respuesta alguna mandando un petitorio a nivel provincial y local, únicamente hemos recibido apoyo del Concejo Deliberante apoyando nuestra propuesta. Es por eso que hoy nos encontramos en la medida de lucha que es cerrar el Vía Christi ya que no hemos tenido respuesta todavía. Estamos todos en negro, los 13 hace mas de 20 años. Todavía no podemos creer que tenemos esta obra a nivel mundial de mucho prestigio y no hemos recibido respuesta. Queremos hacerle llegar a toda la comunidad que el parque va a estar cerrado para el turista hasta tanto tengamos una reunión formal y podamos resolver nuestra situación» finalizó a Lacar Digital David Cauenpan.

Fotos: Lacar Digital

Nota enviada a los medios:

Por la presente nota queremos comunicar, a todos los medios de comunicación que a partir del día de la fecha el parque escultórico vía Cristi permanecerá cerrado al público.

Como medida de fuerza a los constantes reclamos de los trabajadores y sin haber recibido ningún tipo de respuesta nos vemos obligado a tomar esta medida de fuerza, ya que haces más de dos meses nos encontramos sin ningún tipo de respuesta formal a nuestro petitorio que viene ya hace varios años.

Es por eso que los trabajadores reunidos en asamblea decidimos hacer público nuestro reclamo, haciéndole llegar esta nota a toda la comunidad de Junín de los andes.

Cabe aclarar que somos 13 trabajadores que venimos prestando funciones de manera continua y permanente desde hace mucho tiempo , en un rango que va desde los 10 a 20 años de antigüedad , con una remuneración muy baja y sin ningún tipo de aporte ni beneficios sociales .

Nuestra tarea cotidiana se corresponde con la conservación y mantenimiento completo del parque que cuenta con una superficie superior a las 20 hectáreas, realizamos tareas como creación y reparación de las esculturas, plomería, jardinería, herrería, y todo tipo de trabajo que demande la transitabilidad del lugar.

Sin más que agregar nos despedimos de ustedes, cordialmente, los trabajadores del parque escultórico vía Cristi