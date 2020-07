Trabajadores turísticos realizaron una olla popular en la plaza San Martín

>> Locales, Sociedad

Buscan visibilizar el estado actual de contratación y las condiciones laborales en las que se encuentran, en muchos casos, desde antes de la pandemia.

Los trabajadores turísticos se organizaron y realizaron una olla popular mediante la cual manifestaron su descontento con el estado actual de contratación y las condiciones laborales.

Lucas, trabaja en uno de los bares más frecuentados de San Martín de los Andes y en declaraciones a Lacar Digital expresó «nos estamos reuniendo acá en la plaza San Martín con una olla popular, que no es una cuestión alegórica, sino que es reflejar cual es reclamo más genuino de hoy».

Salarios reducidos, horas extras impagas, mayor cantidad de tareas son algunos de los reclamos, en este sentido Lucas explicó: «No solo reivindicamos la lucha que tienen los trabajadores y trabajadoras gastronómicos y hoteleros, sino que estamos luchando por la comida, porque esas conquistas que habíamos logrado, hoy en día se ven golpeadas por parte de la patronal»

En relación a la postura de los empleadores frente a su reclamo manifestó «Las respuestas son todo lo contrario a algo positivo , está habiendo un atropello en las condiciones de trabajo que son leoninas y esa es la respuesta, ya sea verbal o a fin de mes cuando tenes que cobrar».

También dijo que «muchos compañeros y compañeras únicamente están recibiendo la ayuda del Estado que es el ATP, cuando encima ahora se ve agravado porque el ATP se ah visto disminuido» y agregó, «entendemos que fue por un acuerdo del año pasado entre sindicatos y patrones que se vio reflejado en los ingresos de informes del ANSES y eso se vio reflejado en las ATP».

Finalmente manifestó que «hay compañeros que no lo cobran el ATP, hay compañeros que los suspendieron, que los echaron, que les han reducido las horas, que les han adelantado francos de las temporadas futuras y con eso en la temporada que venga tendrán que trabajar de corrido. Ni hablar de horas extra que no están remuneradas, el cambio del formato de trabajo, que te hacen trabajar polifuncional, no solo en el sector para el que se te fue contratado».