Tragedia en el Lago Lacar: “Lo podrían haber salvado”

David Peresenda, instructor de guardavidas y referente nacional de técnicas de rescates, analizó la situación de los prefectos que no pudieron rescatar al hombre que se arrojó al agua y murió ahogado.

El lunes pasado, un hombre de 28 años murió ahogado en las aguas heladas del Lago Lacar. Mientras aún estaba con vida, se acercó personal de Prefectura Naval Argentina pero las maniobras no lograron salvarlo. El vídeo de la acción de rescate por parte de las fuerzas federales se viralizó y puso en cuestionamiento el accionar de los prefectos, y está siendo indagado por la Fiscalía.

“Siento impotencia. Hoy llamé a la Prefectura, no me pude comunicar con nadie, quería ofrecerles mi enseñanza. Dediqué toda mi vida a salvar vidas y, ver esto, me dio mucha tristeza”. Eso fue lo primero que le dijo a La Nación David Peresenda, primer instructor de guardavidas de la Argentina y de América Latina en completar la Academia Oficial de entrenamiento de la United States Life Saving Association (USLA), y autor de más de media docena de libros con técnicas de rescate en el agua y en condiciones extremas.

“Viendo el video queda claro que no fue correcto el procedimiento realizado y no lo digo porque la persona haya fallecido, hay veces que se hace todo lo que se debe hacer y aun así los resultados no son los esperados. Bienvenidos al mundo del rescate acuático y las emergencias acuáticas. Para realizarlas hay que estar preparado física y técnicamente, además de estar correctamente equipado», sostuvo Peresenda.

Las grabaciones que se difundieron muestran el momento en que personal de Prefectura a bordo de una lancha se acerca al joven. Luego uno de los prefectos se tiró al agua, sin soltarse del bote, mientras los que estaban en el muelle le iban gritando en dónde se encontraba la persona que ya estaba sumergida en el agua.

Pese al intento, en ningún momento logró tomar la mano de la persona que luego se hundió. Después la lancha se desplazó para intentar localizarlo y la persona ya estaba en ese momento sumergida varios metros. «Ahí hay como cuatro metros, no puedo bajar ya», respondió el prefecto ante la insistencia de los turistas de que actuara.

“Por más que estuviera a cuatro metros se podría haber rescatado a la persona. Pero en su accionar, más allá del defecto, hay una virtud en los hombres de prefectura porque podrían haber sido un accidente con dos o tres los ahogados. Imaginate si se tiraban por la presión de la gente que estaba ahí y no saben nadar. En ese punto, conocían sus limitaciones y no se arriesgaron a hacer algo que no sabían. Ellos fueron a la emergencia y eso ya habla bien. También puede ser que no lo hayan visto por el reflejo del agua. Tampoco tenían equipo de buceos, ni de rescate. Los debe haber agarrado de recontra sorpresa”, analizó Peresendan y remarcó que también hay una falla de cartelería precautoria.