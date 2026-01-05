Tragedia en el Lago Meliquina: un hombre murió tras ser arrastrado por la corriente y su hijo fue rescatado

Un trágico episodio ocurrió en las últimas horas en el Lago Meliquina, en la zona de la desembocadura del río Hermoso, cuando un hombre de 47 años perdió la vida tras ser arrastrado por una correntada, mientras que su hijo logró ser rescatado gracias a la rápida intervención de personas que se encontraban en el lugar. Según relató el tetratlonista Facundo Romera a Lacar Digital el hecho se dio a unos 100 metros de el cuando vecinos y turistas comenzaron a gritar que un nene se ahogaba en la desembocadura.

Además relató a Lacar Digital. “Estábamos disfrutando de la playa cuando se escuchó un grito: un nene se estaba ahogando. Automáticamente mi instinto fue tirarme al agua para ayudar”, contó.

Al llegar al lugar, Romera se encontró con una situación crítica; “El nene todavía respondía, trataba de nadar y salvarse, pero el padre ya estaba boca abajo, inconsciente, a unos 20 centímetros de profundidad”, explicó. La zona donde ocurrió el hecho es conocida por su peligrosidad: la unión del río con el lago, sumada al viento Puelche que había hoy, genera una turbulencia fuerte y corrientes traicioneras.

“El viento empuja el agua del lago contra la desembocadura del río y se arma una especie de remolino. Seguramente no pudieron nadar y la corriente los fue chupando hacia adentro”, señaló el deportista.

Romera logró subir al niño a un kayak que se encontraba cerca y pudo ponerlo a salvo. Sin embargo, al intentar rescatar al padre, la fuerza del agua se lo impidió. “Era un hombre grande y la corriente también me estaba arrastrando a mí. No pude hacer más en ese momento cuando me giré después de subir al nene al kayak el hombre estaba desvanecido y era muy difícil moverlo”, relató.

Minutos después, con la ayuda de su cuñado y de otra persona que llegó nadando, lograron arrastrar al hombre hasta la orilla. “Lo sacamos como pudimos. En la playa ya había gente con conocimientos médicos y un doctor empezó de inmediato con maniobras de reanimación”, indicó.

Las tareas de reanimación se extendieron durante aproximadamente 40 minutos, hasta la llegada de los bomberos y una ambulancia proveniente de San Martín de los Andes. Pese a los esfuerzos, el hombre falleció. Según información posterior del personal de salud, no se descarta que haya sufrido una causa previa, como un infarto, que le impidió reaccionar ante la corriente.

“El nene pudo salir adelante y eso es lo que más alivio nos da, pero la situación fue muy dura”, expresó Romera. El menor se encuentra fuera de peligro y acompañado por su madre.

El hecho generó una profunda conmoción entre quienes se encontraban en el lugar y volvió a poner en foco la falta de señalización, prevención y protocolos de rescate en sectores del Lago Meliquina que presentan un alto riesgo para los bañistas.