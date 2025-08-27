Deportes

Trail del Agrio: triunfo de Javier Carriqueo en Caviahue

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El pasado fin de semana se desarrolló el Trail del Agrio, competencia realizada íntegramente en el Centro de Esquí Caviahue, que reunió a corredores de montaña en un desafiante circuito sobre nieve.

El sábado 23 se disputó el Km Vertical, con un desnivel de 500 metros desde la base hasta la parte superior del centro de esquí. El ganador fue el sanmartinense radicado en Plottier, Javier Carriqueo, escoltado por su coterráneo René Parra.

El domingo 24 se corrieron las distancias de 10 y 21 kilómetros. En los 10k, René Parra obtuvo el segundo puesto en la clasificación general y en la categoría 30-39, mientras que Gonzalo Vergara alcanzó el quinto lugar en la categoría 20-29. En los 21k, nuevamente Javier Carriqueo se quedó con el primer puesto de la clasificación general, confirmando su gran desempeño durante el fin de semana.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Mientras derrumbaban un kiosco narco en Gobernadores Neuquinos, usurpaban una vivienda
Artículo siguiente
Ya tiene fecha el pago de haberes para los empleados de la Provincia

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Neuquén realizará el Selectivo Multideportes rumbo a los Juegos Evita y la ParaAraucanía

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El encuentro tendrá lugar el viernes 5 de septiembre...

Gisella Bonomi: «Este logro nos va a traer mucha más visibilidad»

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Gisella Bonomi, campeona de los Juegos Mundiales de beach...

Los deportistas neuquinos siguen haciendo historia en Asunción

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Benjamín Turner, en levantamiento de peso olímpico, sumó la...

El Gobierno provincial brinda apoyo económico a deportistas neuquinos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres,...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina