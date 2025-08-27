Trail del Agrio: triunfo de Javier Carriqueo en Caviahue

El pasado fin de semana se desarrolló el Trail del Agrio, competencia realizada íntegramente en el Centro de Esquí Caviahue, que reunió a corredores de montaña en un desafiante circuito sobre nieve.

El sábado 23 se disputó el Km Vertical, con un desnivel de 500 metros desde la base hasta la parte superior del centro de esquí. El ganador fue el sanmartinense radicado en Plottier, Javier Carriqueo, escoltado por su coterráneo René Parra.

El domingo 24 se corrieron las distancias de 10 y 21 kilómetros. En los 10k, René Parra obtuvo el segundo puesto en la clasificación general y en la categoría 30-39, mientras que Gonzalo Vergara alcanzó el quinto lugar en la categoría 20-29. En los 21k, nuevamente Javier Carriqueo se quedó con el primer puesto de la clasificación general, confirmando su gran desempeño durante el fin de semana.