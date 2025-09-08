Trail Destino Madryn con representación sanmartinense

Este domingo se desarrolló en Puerto Madryn una nueva edición del tradicional Trail Destino Madryn, una competencia que combina deporte y naturaleza en un escenario único, con vistas privilegiadas a las ballenas.

San Martín de los Andes tuvo una destacada representación con la participación de Mai Coletto, Benjamín Soto Ponce y Laura Domínguez, quienes compitieron en la exigente distancia de 25 kilómetros.

La gran noticia llegó de la mano de Maia Coletto, que se consagró campeona de la general femenina y también de su categoría (18-29). En tanto, Benjamín Soto Ponce finalizó 24° en la clasificación general masculina y se subió al podio al lograr el 2° puesto en la categoría 50-59. Por su parte, Laura Domínguez completó una destacada actuación al ubicarse en el puesto 96° de la general femenina y 11° en la categoría 50-59.

La largada se realizó a las 9 de la mañana desde la zona costera de Puerto Madryn, y el recorrido incluyó senderos por dunas, arenales y tramos de playa, lo que dio un marco imponente a la competencia.