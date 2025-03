Tras retirarse del boxeo, la Tigresa Acuña visitó Copahue

Luego de su última pelea en Plottier, viajó a las termas para hacer la recuperación y conocer uno de los destinos más importantes de la Provincia. Destacó que haya médicos y profesores acompañando a los visitantes para orientarlos durante su estadía y se ilusionó con volver a entrenar en la montaña.



Marcela “La Tigresa” Acuña le puso un broche de oro a su carrera boxística al disputar el pasado fin de semana su última pelea en Plottier. Tras ganarle a Natalia “El Huracán” Alderete y recibir el cariño de la gente que se acercó al gimnasio municipal de esa ciudad, decidió relajarse y conocer uno de los destinos pintorescos de la Provincia: las termas de Copahue.

Como una turista más visitó el complejo termal y se maravilló con las propiedades que ofrece Copahue. Se interiorizó sobre todas las prestaciones que se brindan y destacó que haya profesionales de la medicina que orienten a los visitantes sobre las mejores opciones para cada persona en particular.

“La Tigresa” no había estado antes en Caviahue-Copahue, elegido el año pasado como el pueblo más lindo del mundo, y se mostró interesada en volver. Le asombró saber que varios deportistas de alto rendimiento visitan habitualmente las termas y afirmó que se quedó con ganas de venir a entrenar. “No importa que no pelee más. El entrenamiento siempre es bueno. Me gustaría volver y entrenar en la montaña”, aseguró.

Sobre su estadía en Copahue indicó que, tras la pelea del domingo 16 de marzo, necesitaba recuperarse. “Necesito un poco de recuperación ya que la pelea fue muy intensa. Tengo contractura en el cuello. La idea es relajar para la vuelta a Buenos Aires”, dijo.

“Cuando llegamos a las termas nos recibió una doctora que nos recomendó qué tratamientos hacer según lo que necesitamos. Una de las cosas buenas de las termas es que profesionales te guían”, opinó.

“Se que estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Eso es muy importante para la preparación de cualquier deportista -consideró-. Cuando volvemos al llano tenemos el doble de energía y recuperación para poder hacer un buen entrenamiento. Super recomiendo que vengan a entrenar, hay profes y médicos que los van a guiar para saber qué es lo que deben y cuándo tienen que hacerlo”.

Al ser consultada por la decisión de cerrar su carrera profesional en la provincia, explicó que “elegimos Neuquén para hacer el cierre de mi carrera porque después de hacer 68 peleas, muy pocas fueron en la Patagonia argentina. Aparte, tenemos un amigo, Miguel Serraiotto, que es productor de boxeo. Hablamos con el intendente de Plottier Luis Bertolini. Todo se alineó para poder hacer esta pelea. La gente nos recibió con muchísimo cariño. Fue una pelea muy importante, más que nada desde lo emotivo, porque pega fuerte el retiro”, afirmó.

