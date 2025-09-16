Tras un intenso operativo recuperaron una moto robada

En el marco de una rápida investigación, personal de la División Brigada de Investigaciones logró recuperar una motocicleta robada en el barrio Vega Maipú, tras un operativo que incluyó relevamientos y rastrillajes en distintos barrios de la ciudad.En el marco de una rápida investigación, personal de la División Brigada de Investigaciones logró recuperar una motocicleta robada en el barrio Vega Maipú, tras un operativo que incluyó relevamientos y rastrillajes en distintos barrios de la ciudad.

El hecho había sido denunciado en horas de la mañana del día 15/09, tomando intervención inmediata la Fiscalía Única de San Martín de los Andes. El denunciante, de 20 años de edad, vecino de barrio Las Rosas, relató que su motocicleta Motomel Skua, azul y blanca, había sido sustraída la noche anterior, pese a encontrarse con traba de seguridad.

De inmediato, la Brigada, desplegó un amplio operativo junto al Comando Radioeléctrico. Las primeras averiguaciones condujeron a los barrios Chacra 30, 32 y 28, donde los investigadores lograron reunir datos clave aportados por testigos.

Finalmente, alrededor de las 16:20 horas, en el barrio Chacra 28, los efectivos localizaron una vivienda, señalada como sitio habitual de ocultamiento de bienes robados. Con autorización del propietario del inmueble, se realizó un rastrillaje que permitió hallar la motocicleta denunciada como sustraída.

El rodado fue incautado y trasladado a la División de Investigaciones, donde se constató que efectivamente pertenecía al damnificado. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, bajo la supervisión del Dr. Federico Sura.

La Policía destacó la colaboración de los testigos, cuyo aporte resultó fundamental para esclarecer el hecho y recuperar el vehículo.

