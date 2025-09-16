LocalesPoliciales

Tras un intenso operativo recuperaron una moto robada

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

En el marco de una rápida investigación, personal de la División Brigada de Investigaciones logró recuperar una motocicleta robada en el barrio Vega Maipú, tras un operativo que incluyó relevamientos y rastrillajes en distintos barrios de la ciudad.En el marco de una rápida investigación, personal de la División Brigada de Investigaciones logró recuperar una motocicleta robada en el barrio Vega Maipú, tras un operativo que incluyó relevamientos y rastrillajes en distintos barrios de la ciudad.

El hecho había sido denunciado en horas de la mañana del día 15/09, tomando intervención inmediata la Fiscalía Única de San Martín de los Andes. El denunciante, de 20 años de edad, vecino de barrio Las Rosas, relató que su motocicleta Motomel Skua, azul y blanca, había sido sustraída la noche anterior, pese a encontrarse con traba de seguridad.

De inmediato, la Brigada, desplegó un amplio operativo junto al Comando Radioeléctrico. Las primeras averiguaciones condujeron a los barrios Chacra 30, 32 y 28, donde los investigadores lograron reunir datos clave aportados por testigos.

Finalmente, alrededor de las 16:20 horas, en el barrio Chacra 28, los efectivos localizaron una vivienda, señalada como sitio habitual de ocultamiento de bienes robados. Con autorización del propietario del inmueble, se realizó un rastrillaje que permitió hallar la motocicleta denunciada como sustraída.

El rodado fue incautado y trasladado a la División de Investigaciones, donde se constató que efectivamente pertenecía al damnificado. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, bajo la supervisión del Dr. Federico Sura.

La Policía destacó la colaboración de los testigos, cuyo aporte resultó fundamental para esclarecer el hecho y recuperar el vehículo.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Neuquén trabaja para la apertura anticipada del paso Pichachén

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Se viene la primera Festi Feria Intercultural del Parque, Feria de productores e intercambio de semillas y saberes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El encuentro tendrá lugar entre las 10 y 14...

El Municipio convoca a una jornada de información y trabajo sobre discapacidad

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Habrá exposiciones y actividades de labor por comisiones para...

La sala Lidaura Chapitel cumplió 20 años

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Como parte de las actividades por los 20 años...

Expertos en tecnología y sostenibilidad se reunirán en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Edge City Patagonia transformará la ciudad en un laboratorio...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina