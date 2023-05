Tres tipos de hambre: se come por necesidad, por placer y por emociones

>> La columna de la Nutri

Por Karen Gili. Lic. en Nutrición MP 533

Cuando hablamos de hambre, tenemos que saber que hay tres tipos de hambres que son importante distinguir para saber porque comemos, sobre todo cuando se siente que todo el tiempo se tiene hambre, ya que esto en realidad no es un hambre real, sino que es un alerta de nuestro cuerpo para decirnos que algo nos está pasando, pero al no poder identificarlo o gestionarlo suele quererse tapar con comida y es ahí donde viene la culpa por comer de más o por no poder controlar lo que se come.

El primer tipo de hambre es el real el que se siente en la panza, que aparece de forma progresiva y que ocurre porque el cuerpo necesita del alimento para obtener energía. Se tiene la necesidad de comer algo, no importa que con tal de calmar esa necesidad y una vez que se come, desaparece.

El segundo tipo se lo llama hambre hedónico es el que viene acompañado del placer de comer, del disfrutar algo rico, de comer eso que se tenía ganas y que al finalizar la ingesta se siente bien. Es el típico gustito que nos damos y que tan bien hace.

Cuando se hacen dietas restrictivas o cuando no se habilita al placer, se vuelve negativo porque aquello que se prohíbe más se desea y no se puede tener una vida donde no se tenga placer, por eso las dietas restrictivas terminar afectando de forma negativa en el descenso de peso, porque eso que nos prohibimos cuando si queríamos comerlo, hace que después cuando nos habilitemos comamos el doble.

El ultimo y el que más cuesta distinguir es el hambre emocional, ese que aparece de repente, que nos dice que queremos comer algo puntual y que se quiere ya. Este tipo de hambre no suele calmarse con comida al contrario hace que se coma más cantidad de la que se quiere y puede aparecer la culpa por no poder controlarse. Es también ese pensamiento de querer comer todo el tiempo porque en realidad no se tiene hambre, sino que hay algún pensamiento, alguna emoción (enojo, tristeza, angustia, ansiedad, otras) o algo que nos sucede que no se sabe cómo resolver y se tapa con comida.

Las personas que sufren de hambre emocional suelen ser aquellas personas que realizaron dietas en algún momento o aquellas a las que se les controlaba mucho lo que comían desde niños, lo que lleva a que se modifique el reconocimiento del hambre-saciedad, es decir al controlarse tanto la alimentación y no podes disfrutar ni comer de forma libre, terminan teniendo problema para reconocer cuando tienen hambre realmente y cuando se sienten llenos para dejar de comer. Por eso es importante que a los niños y los adolescentes, no se los sometan a dietas ni se les prohíban alimentos, lo que se debería hacer es enseñarles a comer de forma saludable y a gestionar las emociones para que puedan distinguirlas y trabajarlas.

Para resolver este último tipo de hambre se necesita de ayuda porque se necesita que alguien nos enseñe a identificar esas emociones que nos llevan a comer de más y a su vez que, también nos enseñen a reconocer los diferentes tipos de hambre para poder empezar a comer de forma consciente llevando adelante una alimentación saludable.