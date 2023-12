Tribunal de Revisión confirma la prisión preventiva para la ex pareja de Rosana Artigas

El Tribunal de Revisión integrado por la jueza Carolina García y los jueces Mauricio Zabala y Dardo Bordón confirmó la prisión preventiva para la ex pareja de Rosana Mabel Artigas, acusado el pasado domingo por haber declarado falsamente en la investigación que se lleva adelante por su desaparición. (LEG 285592)

Los defensores Raúl Caferra y José Maitini, solicitaron la revisión de la prisión preventiva impuesta por el juez Marco Lupica Cristo en la audiencia de formulación de cargos desarrollada el domingo pasado, alegando que el delito de falso testimonio puede tener una condena condicional, que el imputado tiene arraigo, ya que posee trabajo y tiene 7 hijos, que no hay riesgo de entorpecimiento ya que el falso testimonio está suficientemente demostrado. Por otra parte el juez de garantías no había respondido a un planteo de sobrepoblación actual de los lugares de detención.

Los jueces, por unanimidad resolvieron, tal como planteara el fiscal jefe Agustín García, que la resolución del juez Lupica Cristo fue debidamente fundamentada y no resulta arbitraria, ya que el falso testimonio no se puede desprender del contexto, que es que el imputado fue la última persona al que se vio junto a la mujer que se encuentra actualmente desaparecida y que había una denuncia previa de violencia de género. El falso testimonio está relacionado específicamente por esta circunstancia que es de suma gravedad, por lo que la pena en expectativa muy probablemente sea de ejecución efectiva.

Por otra parte, además de declarar falsamente, luego no volvió a su domicilio y en su trabajo se encuentra de licencia desde hace tiempo por un problema de meniscos, aunque sigue jugando al fútbol, con lo cual no resulta ser una persona confiable que se presuma vaya a someterse al proceso penal. Con respecto a la superpoblación de los lugares de detención, el tribunal entendió que fue un planteo genérico, y al no ser un planteo específico sobre la situación actual del imputado, el juez no la consideró.