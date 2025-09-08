Tribunal de revisión confirmó una salida bimestral para Pedro Jofré Luján

La defensa de Jofré Luján solicitó que se le otorgaran dos salidas mensuales de 12 horas, destacando su conducta ejemplar en el penal, la finalización de estudios y la participación en talleres de oficios.

El Tribunal de Revisión integrado por los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y la jueza Carolina García rechazó el planteo de la defensa de Pedro Jofré Luján quien pidió que se revea lo resuelto por la jueza de ejecución al otorgarle a su defendido una salida transitoria bimestral de 12 horas y solicitó que se otorguen dos salidas mensuales.

Por unanimidad, los jueces confirmaron lo resuelto por la jueza Raquel Gass, considerando que la decisión se ajustaba a derecho y había sido debidamente fundamentada, ya que que el informe de la Dirección de Población Judicializada aconsejaba esa periodicidad.