JudicialesRegionales

Tribunal de revisión confirmó una salida bimestral para Pedro Jofré Luján

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La defensa de Jofré Luján solicitó que se le otorgaran dos salidas mensuales de 12 horas, destacando su conducta ejemplar en el penal, la finalización de estudios y la participación en talleres de oficios.

El Tribunal de Revisión integrado por los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y la jueza Carolina García rechazó el planteo de la defensa de Pedro Jofré Luján quien pidió que se revea lo resuelto por la jueza de ejecución al otorgarle a su defendido una salida transitoria bimestral de 12 horas y solicitó que se otorguen dos salidas mensuales.

Por unanimidad, los jueces confirmaron lo resuelto por la jueza Raquel Gass, considerando que la decisión se ajustaba a derecho y había sido debidamente fundamentada, ya que que el informe de la Dirección de Población Judicializada aconsejaba esa periodicidad.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
San Martín de los Andes: la justicia prioriza el tratamiento de salud mental por sobre la condena de cinco hechos delictivos a sujeto en situación de calle

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

San Martín de los Andes: la justicia prioriza el tratamiento de salud mental por sobre la condena de cinco hechos delictivos a sujeto en...

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Se trata de un conocido sujeto del ambiente delictivo...

La temporada abrirá con la Fiesta Nacional de la Trucha

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Junín de los Andes, capital Nacional de la Trucha,...

Neuquén se anticipa y alquila medios aéreos para estar preparada en caso de incendios

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La Provincia cuenta con dos aeronaves propias, pero pretende...

Derrumbe en el Cerro de la Virgen: imputan a miembros de una empresa constructora

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La formulación de cargos se realizó al presidente y...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina