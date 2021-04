«Un bono no es recomposición salarial» dijeron los autoconvocados

>> Salud

COMUNICADO DE PRENSA

“UN BONO NO ES RECOMPOSICION SALARIAL”

Los y las trabajadorxs de salud Autoconvocadxs afiliadxs y no afiliadxs gremiales, queremos manifestar nuestra posición luego del anuncio del Gobierno Provincial en conferencia de prensa:

Nuestro reclamo es por recomposición salarial al básico, con reajuste por IPC, pase a planta de los compañeros eventuales y el cese de sumarios y persecusiones a los que luchamos. Planteamos además varios puntos que corresponden a las condiciones de trabajo desde el primer día en nuestra lucha.

El Gobierno saca un un bono en 3 cuotas de $10.000 que se constituye en una suma en negro en tanto no impacta en los demás ítems del salario ni en las jubilaciones. Es decir, no contempla ninguno de los puntos que le venimos manifestando en las distintas reuniones

Siempre estuvimos dispuestos al diálogo, por eso asistimos a las distintas instancias a las cuales fuimos convocados por el MPF. Sin embargo, la actitud del Gobierno frente a esas convocatorias ha sido solo para cumplir con una formalidad, han llegado tarde a todas las instancias, no han propuesto nada concreto y no tomaron ninguna de las demandas que expresamos.

Exigimos 40% al básico y continuidad de la mesa de mediación para abordar el total de las reivindicaciones planteadas.

Salud sigue en Lucha!