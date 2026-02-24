Un café con propósito: Abre «Sabor Natural” de Puentes de Luz, el food truck que impulsa la inclusión en San Martín de los Andes

Hoy, la esquina de Av. San Martín y Coronel Díaz no solo olerá a café de especialidad; olerá a oportunidad y crecimiento.

La Asociación Civil Puentes de Luz pone en marcha su food truck Sabor Natural, un proyecto gastronómico pionero donde la excelencia en el servicio y la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad se encuentran en un mismo lugar.

Mucho más que un Food Truck



Bajo la Ordenanza N° 15.476, este nuevo punto de encuentro ofrece una experiencia de distinta para el paladar y el corazón:

• Café de Especialidad: Con el asesoramiento técnico del reconocido barista Marcelo Vigna.

• Pastelería Artesanal: Pepas, polvorones y cookies de avena creados especialmente por La Esquinita Rebelde y que fueron elaborados con mermeladas y miel de Sabor Natural para maridar el café.

• Despensa de la Chacra: Venta directa de mermeladas artesanales, miel y los ya clásicos Blends Gourmet de Puentes de Luz.

Fotos Gentileza de @marianopazfotografo

El valor de la comunidad



Este sueño se materializa gracias a una red de voluntades locales. La unidad fue donada por Daniela Rayneli (Almacén de Flores), quien además con su personal brindó la formación inicial. El proyecto contó con dos meses de capacitación intensiva liderada por profesionales, asegurando que los jóvenes protagonistas brinden un servicio de calidad.



En síntesis, el nuevo food truck de Puentes de Luz crea oportunidades con cada café.