Un docente local planteó «el valor de poder ver a los chicos y chicas a la cara y saber lo que les pasa»

>> Coronavirus, Educación, Salud

Se trata del Profesor Marcos Delle Piane, quien se desempeña como maestro en sexto y séptimo grado de la Escuela 188 de nuestra localidad. El docente grabó un video y lo subió a su canal de YouTube planteando un interesante argumento preocupado por la no vuelta a clases presenciales. Habló muy claramente de varios temas que llamaron la atención de cientos de personas que comenzaron a viralizarlo.

Mas tarde habló con FM de la Montaña y expresó que «cuando esto empezó me puse la camiseta de la cuarentena, de resolver las cosas como podíamos, he hecho igual que muchos docentes, de todo para que esto funcione. Fui viendo, un mes mas, un mes mas, dije, volveremos después de las vacaciones de invierno. Y no. . . No solo no, sino que ahora se está hablando de no volver, de la vacuna… A mi un poco lo que me genera muchísimo ruido es la vuelta de otras actividades, miremos nuestra ciudad que es donde estamos y lo que vemos. El argumento de por qué pueden haber 40 personas en un restaurante y por qué no pueden haber 10 chicos en un aula, pasó a ser muy fuerte. Entonces yo digo por qué Educación no acciona y no dice bueno hagamos estas alternativas. Hagamos esto, podemos volver así o hacer un ensayo acá o allá. Y un poco la sensación que tengo es, no quiero usar la palabra inacción porque estaría diciendo que nadie está trabajando en educación, y yo se que hay mucha gente que está trabajando, pero hay un «NO MOVAMOS ESTO» y por otro lado tengo la oreja puesta en mis alumnos, con otros docentes, en otros docentes, con otros chicos, en otras situaciones y la verdad es como lo cuento ahí, los pibes necesitan de la escuela» dice Delle Piane a Juani Vacarezza en Fm de la Montaña.

«Hasta en los campos de refugiados lo primero que se hace es armar una escuela para los chicos que estan ahí, en la situación terrible en la que están, vayan a la escuela, y no pasa por que tienen que aprender. A la escuela hemos ido todos, todos sabemos la importancia que tiene como espacio de socialización» agregó.

«Con la escuela se siente como una seudoseguridad como bueno, si los chicos no se juntan en la escuela vamos a tener menos contagios, pero los chicos se juntan en otro lado. Con protocolos y demás se juntan, se hacen muchas cosas. En Buenos Aires quieren abrir los shoppings, no podemos dar clases en el SUM o el patio. Yo tengo dos grupos, uno de sexto y uno de séptimo. Dos veces por semana dámelos una hora, y así nos repartimos toda la escuela entre todos los grados» indicó a Fm de la Montaña.

«Hace muchos meses me imaginé que volvíamos así, mas en una ciudad en la que durante meses no tuvimos ningún contagio. Y por favor no digamos que no tuvimos casos porque los chicos no iban a la escuela. No tuvimos casos porque tuvimos un control férreo en Junín de los Andes que permite que pase solamente cierto tipo de gente. Si no tuvimos casos por qué estuvimos cuatro meses sin ir a la escuela. Veo que volvemos de las vacaciones y no volvemos a clase. Me imagino menos chicos, menos tiempo, dividir grupos, tres grupos de ocho alumnos, en las aulas de 7 x 7 mts. Clases en el patio, no se. Hablábamos de hacer un aval de educación para hacer caminatas con los chicos, ni meternos en las escuelas. Resulta que no tenes ese aval de educación, en otros lugares, clubes, en la misma muni hay un montón de avales que no tenemos en educación. Es ilógico» indica.

«Esto espero que no sea así, pero a veces da la sensación de que los tipos están sentados en un escritorio en el centro del lio y las decisiones se estan tomando mirando el entorno cercano que tienen, pero qué esta ocurriendo en el resto del país o la provincia. Esto es personal. Lo digo en el video, agradezco que mi país haya tomado este camino en un principio con la cuarentena y todo. Pero por qué siempre nos habló Alberto Fernández, Axel Kiciloff y Larreta, si yo vivo en Neuquén. Que me hable el presidente de la Nación todo bien, pero por qué ellos tres. Evidentemente pesa mas lo que ocurre en el AMBA que lo que ocurre en el resto del país. Las decisiones se toman de ahí para todos nosotros» agrega.

«Muchos medios de comunicación se bandean todo el tiempo entre las desgracias de hacer la cuarentena y que murieron tantos, entonces están todo el tiempo metiendo miedo, y yo digo nosotros hablamos con otras personas. Sabemos donde hay casos» indica Marcos.

Dos semanas de clase este año

«La primer semana nos tocó saludar en la entrada, yo cuando vi lo que estaba ocurriendo en Europa lo veías como una película lejana, luego empezó a hacer mas ruido. Lo primero que hablamos en la entrada fue miren chicos hay que cuidarse de esto, como la gripe, hay que lavarse las manos. Yo te puedo asegurar que al día siguiente ya todos los chicos volvían del recreo y se lavaban las manos. Los chicos son así. Si les decís que es para cuidarse y cuidar a su familia lo hacen, y no te lo cuestionan. La escuela compró alcohol en gel y a partir de ahí había un chico que repartía alcohol en gel en todos los grados. Es precisamente en la escuela donde mas se cumplen estas cosas. Entonces no puede ser que esa educación que se puede llevar a casa que esta frenada porque nos parece que ellos van a desparramar el contagio, para mi, ellos van a desparramar el hábito» completó.

«Necesitamos que los políticos lo tengan en la agenda, porque ahora esta la deuda externa, el dólar pero no se ve que esté la educación. Tenemos muchas maneras de volver a la escuela. Hay muchas alternativas pero ninguna se habla» finalizó para FM de la Montaña.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_IW4M2Unmys&t=3s&ab_channel=LacarDigitalSMA