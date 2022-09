Un incendio afecta la refinería NAO de Plaza Huincul: hay tres muertos

>> Actualidad

Esta madrugada se produjo un incendio en un tanque de almacenamiento de la refinería que pertenece a New American Oil -NAO- en el parque petroquímico de Plaza Huincul. A mitad mañana logró ser controlado. Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co trabajan en el lugar para intentar apagar las llamas. Los camiones con agua no alcanzan a reponer. El intendente Gustavo Suárez confirmó que hay tres muertos.