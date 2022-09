Un incendio descontrolado afecta una refinería de Plaza Huincul

>> Actualidad

Es en la empresa New American Oil -NAO- que se ubica antes del ingreso a la localidad, en la zona del parque petroquímico. Se sostiene que hay heridos.

Esta madrugada se produjo un incendio en un tanque de almacenamiento de la refinería que pertenece a New American Oil -NAO- en el parque petroquímico y hasta el momento no puede ser controlado, en Plaza Huincul. Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co trabajan en el lugar para intentar apagar las llamas. Los camiones con agua no alcanzan a reponer.

Desde el cuartel de bomberos huinculense, Ernesto Karstan indicó que el fuego comenzó durante la madrugada en uno de los tanques y que como consecuencia de ello avanzó con rapidez. «Estamos trabajando con los bomberos de Huincul, de Cutral Co, pero tuvimos que salir porque colapsó el tanque y nos alejamos», explicó.

El incidente se registró alrededor de las cuatro de la madrugada y desde entonces trabajan en el lugar los bomberos de Plaza Huincul y Cutral Co .Foto Andrea Vázquez

El fuego comenzó durante la madrugada en uno de los tanques. Foto Andrea Vázquez

El incidente se registró alrededor de las cuatro de la madrugada y desde entonces trabajan en el lugar. Todavía no se conoce si hay personas heridas por el fuego. Una de las dificultades que cuentan es que es insuficiente la cantidad de camiones con agua que refuerzan la tarea.

El fuego se advierte desde la Ruta 22, donde está el acceso al parque petroquímico.