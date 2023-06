Un nuevo robo pone en alerta a comerciantes esta vez fue a un kiosco en pleno centro de la ciudad

>> Policiales

La inseguridad nuevamente azota a comerciantes locales, «la falta de luminaria y recorridos policiales, esta vez fueron el escenario perfecto para que desconocidos entraran a robar al kiosco de Plaza Sarmiento» expresó Ivana dueña del kiosco.

En diálogo con Lacar Digital, Ivana dueña del kiosco de Plaza Sarmiento indicó que el robo ocurrió a las 5 de la mañana y la empresa de monitoreo no verificó la parte posterior del local por donde habían ingresado los delincuentes » a mí me llegó el aviso a las 5 de la mañana con las fotos, pero la gente del monitoreo sacó fotos del frente y no verificó la parte trasera del local, donde se veía que la puerta trasera estaba rota con barrotes. Los que ingresaron se tomaron el tiempo de correr las heladeras y se llevaron 87 cartones de cigarrillos, los que equivalen a unos 300 mil pesos y 13 blisters de encendedores y 90 mil pesos en efectivo» expresó indignada Ivana.

«No hay recorridos policiales, ni luminarias como corresponde en la plaza»

En pleno corazón de la ciudad, Ivana apuntó a la falta de luminaria y la falta de patrullajes policiales «aún estamos haciendo el inventario de lo que se robaron para poder realizar la denuncia policial. Es triste ver que esto se viene peor, es la pérdida de tiempo de hacer la denuncia y demás, ya no es un pueblo y falta personal policial para que patrulle las calles» indicó la dueña del kiosco.

Por otro lado, Tomás encargado del local indicó que la empresa de monitoreo se haría cargo de lo sucedido «la empresa comenzó a arreglar algunas cosas rotas, nos pareció buen gesto que se hicieran cargo y nos contactaran para hablar de lo sucedido. Por otro lado, estaría bueno que desde el municipio, se pongan más cámaras de seguridad porque acá a todos les roban y a todos les pueden robar y nadie ve nada, no hay cámaras, para darte un ejemplo, desde acá al puente que hay en Elordi no hay ninguna cámara de seguridad» expresó el encargado.