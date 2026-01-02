Un vehículo desbarrancó camino a Quila Quina: una de las ocupantes se encuentra internada en grave estado

El accidente ocurrió ayer 1 de enero, cerca de las 17:30, a un kilómetro del puente de ingreso al paraje.

El vehículo, un Subaru Outback, el desbarrancó aproximadamente 70 metros con dos ocupantes a bordo.

Una de las ocupantes se encontraba en el interior del vehículo, con cinturón de seguridad colocado, mientras que la segunda se hallaba fuera del mismo, habiendo sido eyectada como consecuencia del siniestro.

En el lugar se realizan tareas de rescate y asistencia, procediéndose al abordaje de la paciente eyectada, considerada paciente grave, efectuándose su extracción y posterior traslado en ambulancia, quedando internada en estado grave.

La segunda ocupante se encontraba ambulante, siendo asistida en el lugar y trasladada en ambulancia para su evaluación médica.

Participaron del operativo cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, SIEN, Policia del Neuquén, personal del Parque Nacional Lanín, Guardaparques e ICE y Gendarmería Nacional.