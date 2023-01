Una familia de turistas chilenos casi cae al lago

No está claro cuál fue la causa del despiste de la camioneta ya que el conductor perdió el control del rodado y se despistó hacia la banquina contraria, pero no se sabe por qué. Algunos testigos indican que tal vez hubo otro vehículo involucrado pero no se pudo determinar con certeza por parte de la Policía.Alejandro Concha propietario de una grúa junto a su equipo fue quien retiró la camioneta del lugar. Aún no existe en la localidad un equipo de grúas preparado para rescatar vehículos en este tipo de siniestros.