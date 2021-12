Una historia cargada de violencia y abusos

Esta tarde se espera que la Justicia le formule cargos a Andrés Laurentino (26) por el aberrante crimen del pequeño . Si bien, consultada por la prensa la fiscalía indicó que no hay más detenidos en la causa, no descartan ninguna hipótesis ni que haya más implicados.

Precisamente«Estoy viendo que me den una mano para los pasajes, lo que más me importa son mis hijos», expresó Gutiérrez en declaraciones a FM Nova 101.3 de esta capital.

El hombre indicó que se separó de la madre de sus hijos porque era una relación muy violenta.pero ella no tenía voluntad de cambiar, por lo que agarre mis cosas y le dije que no me vería nunca más», relató Gutiérrez y agregó que a través de su padre, le enviaba la cuota alimentaria por sus hijos.

«Alicia le pegaba mucho a los nenes y se drogaba mucho. Desde que me fui no tuve ninguna clase de contacto más con ella. Trataba de comunicarme con los chicos y ella me bloqueaba, las pocas veces que me dejaba hablar era cuando le pasaba plata», confió el hombre, quien indicó que sus hijos están en una institución del gobierno por el momento.

Respecto al presunto abusador y asesino resaltó: «No lo conozco, ni lo quiero conocer. En pocas palabras, si lo cruzo, lo mato». Andrés Laurentino está detenido a disposición de la Fiscalía de Homicidios, que se espera que esta tarde le formulen cargos por homicidio y abuso sexual. Se trata del único detenido por el momento y sobre quien las pruebas lo señalan como el autor del aberrante crimen.