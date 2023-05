Una jauría atacó a una ciclista en Villa La Angostura

>> Actualidad

La víctima señaló que ni en la Comisaría ni en la Fiscalía le quisieron tomar la denuncia. Tampoco sabe si los animales tienen dueño.

Una mujer fue atacada por una jauría en Villa La Angostura y aseguró que nadie la socorrió. Además, dijo que en ningún lado le quisieron tomar la denuncia de lo ocurrido.

El violento episodio ocurrió el pasado fin de semana en la zona del Lote 4, cuando ella circulaba en bicicleta por el área. Fue entonces cuando un grupo de perros la persiguieron y comenzaron a largarle “tarascones” hasta que la hicieron caer, una vez en el piso la mordieron en diferentes partes de su cuerpo.

Según relató Dulce Marianela Gómez, la víctima, cuando los perros la tiraron nadie salió del vecindario para socorrerla. “Quedé en el suelo durante unos cinco minutos y apenas podía respirar. Cuando finalmente logré recuperarme, me dirigí a la Comisaría para presentar una denuncia, pero no quisieron tomarla y me remitieron a Zoonosis. Sin embargo, el lugar estaba cerrado”, relató la mujer en sus redes sociales.