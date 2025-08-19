Una mujer fue rescatada de su vehículo luego de caer por un barranco en la Ruta 40

El hecho se registró cerca de las 17:30 horas camino al cerro Chapelco. La mujer no pudo salir del habitáculo del rodado por lo que tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos Voluntarios.

A las 17:25 horas de ayer martes 28, personal de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes acudió a un incidente vial ocurrido en Ruta Nacional 40 KM 2201, camino al Cerro Chapelco.

El hecho involucró a un vehículo Renault Sandero Stepway que, por motivos que se desconocen, perdió el control y cayó aproximadamente 10 metros hacia un sector cercano a un arroyo. La conductora del rodado no pudo salir por sus propios medios del interior del vehículo producto de los fuertes golpes y la posición en que quedó el automóvil.

Al arribar al lugar, nuestra dotación se encontró con una unidad del SIEN, cuyos profesionales médicos informaron que la mujer se encontraba estable, aunque requería ser liberada. Para ello, personal de Bomberos Voluntarios utilizó herramientas hidráulicas, logrando la extracción segura de la víctima, quien fue posteriormente trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo por el SIEN.

En el hecho no estuvieron involucrados otros vehículos. Participaron de las tareas de asistencia y rescate: Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, personal del SIEN, de Parques Nacionales y efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén.