LocalesPoliciales

Una mujer fue rescatada de su vehículo luego de caer por un barranco en la Ruta 40

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hecho se registró cerca de las 17:30 horas camino al cerro Chapelco. La mujer no pudo salir del habitáculo del rodado por lo que tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos Voluntarios.

A las 17:25 horas de ayer martes 28, personal de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes acudió a un incidente vial ocurrido en Ruta Nacional 40 KM 2201, camino al Cerro Chapelco.

El hecho involucró a un vehículo Renault Sandero Stepway que, por motivos que se desconocen, perdió el control y cayó aproximadamente 10 metros hacia un sector cercano a un arroyo. La conductora del rodado no pudo salir por sus propios medios del interior del vehículo producto de los fuertes golpes y la posición en que quedó el automóvil.

Al arribar al lugar, nuestra dotación se encontró con una unidad del SIEN, cuyos profesionales médicos informaron que la mujer se encontraba estable, aunque requería ser liberada. Para ello, personal de Bomberos Voluntarios utilizó herramientas hidráulicas, logrando la extracción segura de la víctima, quien fue posteriormente trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo por el SIEN.

En el hecho no estuvieron involucrados otros vehículos. Participaron de las tareas de asistencia y rescate: Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, personal del SIEN, de Parques Nacionales y efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Gran desempeño sanmartinense en la cuarta edición de “Tierra de Gigantes”
Artículo siguiente
Neuquén suma 107 residentes y retiene al 95% de egresados

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Se viene la 2ª Conferencia de Montaña y Nieve de las Américas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este encuentro representa una oportunidad estratégica para posicionar a...

Vecinas, vecinos y autoridades rindieron homenaje al General José de San Martín

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El intendente Carlos Saloniti encabezó la ceremonia oficial por...

Lo atraparon en colectivo con mas de medio ladrillo de cocaína

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El sujeto de 26 años viajaba con destino a...

El Municipio incorporó un carro para el transporte de animales de gran porte

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La incorporación de un carro para el transporte de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina