Una pareja robó en una distribuidora local pero fue atrapada por el dueño del negocio

>> Policiales

Anoche, una conocida delincuente local junto a un hombre sustrajeron mercadería de la distribuidora Caleuche de Villa Paúr. Parece que la incontable cantidad de veces que han ingresado a este comercio no les alcanza para su raid delictivo. Anoche los demoraron y hoy, según algunos vecinos ya fueron vistos en la calle nuevamente.

Gracias a las cámaras de seguridad que tiene el local el propietario observó que un automóvil Ford fiesta con dos ocupantes, una mujer y un hombre, merodeaban el negocio con intenciones claras de robar. Inmediatamente se dirigió al lugar para no sufrir un nuevo hecho delictivo, ya que son casi 60 los robos e intentos de robos en el comercio. Al momento de arribar a calle Huechulaufquen, el propietario observó que la pareja se dio a la fuga, los siguió y con ayuda de la policía lograron demorarlos en otro comercio de la Chacra 4, en la esquina de Palacho.

Según relató el propietario en los últimos meses han entrado en reiteradas oportunidades a la distribuidora y ya no sabe qué mas hacer porque a las pocas horas quedan liberados. La mujer con sobre nombre de pájaro tiene un prontuario importante con diferentes delitos, la modalidad de hacer dedo y sustraer elementos de los vehículos que la transportan, robos a cara descubierta en viviendas con sus ocupantes en el interior y otro tipo de delitos que no se sabe por qué no pueden ser condenados. La joven tiene unos 27 o 30 años y lleva un largo tiempo con este tipo de comportamiento delictivo. El hombre demorado sería un portero de una institución educativa.

Se espera que la justicia dictamine si existe una condena certera para ambos delincuentes.