Una vecina de Chacra 30 denunció está «harta» del mal funcionamiento del transporte público

El martes por la tarde, un joven envió a Lacar Digital la denuncia de una vecina de Chacra 30 que todos los días padece el transporte público y que está «harta» de esta situación.

El vecino, que es del mismo barrio dijo: «ya no se puede andar así, nosotros lo que trabajamos aveces no podemos llegar a tiempo a nuestros trabajos porque somos mucha gente acá en chacra 30 como para 1 solo colectivo».

Por su parte la mujer manifestó en una publicación en sus redes sociales que esa imagen que compartió es lo que se vive todos los días en la parada del colectivo de Chacra 30.

«Buenos días, mi nombre el Flor y quería compartirles esta foto de Chacra 30 hoy. Así estaba la primera parada a las 8.45 hs», expresó la mujer en la primer linea de su breve pero contundente texto.

Y agregó: » Quedamos más de diez vecinos abajo del cole. Hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? Por qué tenemos que padecer esto?» se preguntó a modo de descargo.

Además enfatizó «Estoy enojada, se me atrasó la mañana, pasé frío y no se que más hay que hacer para que esto no pase y no sea mi bronca o la bronca de otro todos los días!»

Finalmente expresó «No alcanza solo con la empatía o el lamento, estoy harta!»