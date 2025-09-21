Vanesa Dinamarca subcampeona en Brasil

La corredora Vanesa Dinamarca, oriunda de Zapala y en San Martín de los Andes, se subió al podio internacional tras lograr el segundo puesto en la prueba de 27 kilómetros Paraty Brazil by UTMB, disputada en el estado de Río de Janeiro.

La atleta neuquina completó el recorrido de montaña en 2 horas, 44 minutos y 35 segundos, en un circuito que combinó senderos selváticos, ascensos técnicos y humedad típica del litoral brasileño. El evento reunió a trail runners de élite entre el 18 y el 21 de septiembre, consolidándose como una de las citas más desafiantes del calendario sudamericano.

Dinamarca venía de participar en el Mundial Máster y demostró su gran nivel al coronarse subcampeona en Brasil, un resultado que refuerza su presencia en la escena internacional del trail running.