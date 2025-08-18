Locales

Vecinas, vecinos y autoridades rindieron homenaje al General José de San Martín

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El intendente Carlos Saloniti encabezó la ceremonia oficial por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se realizó este domingo y que incluyó un minuto de silencio y la colocación de ofrendas florales.

El jefe comunal estuvo acompañado por concejales, el guardaparque Jorge Blanco, en representación de la intendenta del Parque Nacional Lanin, Monin Aquin; veteranos de la Guerra de Malvinas, jefes militares y de las fuerzas de seguridad, abanderados de escuelas e instituciones, funcionarios municipales y representantes de otras instituciones.

En representación del Concejo Deliberante hizo uso de la palabra la concejal Jovita Brondo mientras que la alumna Josefina Gluzman, del 5° año del Colegio San Pablo Apóstol, habló en representación de las instituciones educativas de nivel medio de nuestra ciudad. La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Alberto Rossi.

Sobre el final del acto, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña IV colocó al pie del monumento al General San Martín las ofrendas florales del Municipio, de la Fuerza Armada y Fuerzas de Seguridad y del Concejo Deliberante.

La ceremonia concluyó con un minuto de silencio en gratitud y respeto al General San Martín por sus sacrificios y su incansable dedicación a la causa de la libertad, la justicia, la unidad y el respeto a la soberanía de los pueblos.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Franco Vargas, la promesa del karting de San Martín de los Andes
Artículo siguiente
Figueroa presentó el Plan Neuquino para la Vivienda

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

El Municipio incorporó un carro para el transporte de animales de gran porte

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La incorporación de un carro para el transporte de...

Provincia invierte más de 150 millones de pesos para abastecer de agua a la comunidad Curruhuinca

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El objetivo de la obra es mejorar y asegurar...

San Martín de los Andes: debía cumplir domiciliaria y lo atraparon en una pelea en la calle

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Por pedido del asistente letrado Maximiliano Cattafesta, un juez...

Un éxito: Camuzzi brindó una capacitación gratuita de RCP en San Martín de los Andes

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Más de 100 personas participaron del curso gratuito teórico...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina