Vecinos de Chacra 30 informan haber visto culebras de gran tamaño en la zona

En diálogo con Lacar Digital, el Vet. Juan Fernandez Canigia, Coordinador de Salud Ambiental de la Zona Sanitaria IV, indicó que en esta zona es poco frecuente ver este tipo de víboras o culebras, pero que en los últimos años se han visto más seguido, debido a las condiciones climáticas secas de la zona.

Foto: Patricia Urra

El espécimen que vemos en la foto, fue atacado con un palo por un vecino de Chacra 30, más precisamente en el sendero que une el barrio con Chacra 32. Según informó la vecina que tomó la fotografía, «un vecino la golpeó reiteradamente, ya que una señora que circulaba por el lugar, la pisó y se le habría enroscado en la pierna intentando moderla» expresó a Lacar Digital.

«Buscamos que la gente sepa que se pueden topar con estos animales, y ya que por este camino circulan muchos chicos que van a tomar el cole, queremos que estén atentos para evitar una mordedura» expresó Patricia.

En diálogo con el Vet. Juan Fernandez Canigia. Coordinador de Salud Ambiental de la Zona Sanitaria IV, indicó «Básicamente en nuestra zona hay culebras que son las que no son peligrosas, pero también, aunque no es común en la zona Sur, se puede encontrar alguna Yarará Ñata que son las que hay en nuestra provincia, qué es una víbora y es de importancia en salud pública porque es venenosa. Cualquiera de las dos culebras o víboras no son comunes de ver» y agregó «Igualmente nos ha sucedido que en estos años tan secos y calurosos han aparecido en mayor cantidad muchos bichos que antes no eran tan comunes» expresó Juan Canigia.

Qué hacer si te encOntrás con una víbora o culebra

«Antes que todo no atacarlas ni tratar de agarralas, la gente debe saber que hay culebras, que no es algo extraño, y que puede haber en algún caso más raro una Yarará, que existe en esta zona, porque todos creen que acá no hay víboras. Qué siempre las medidas de cuidado para estas cosas es no molestarlas ni tocarlas, hay que 0evitarlas, En el peor de los casos que hubiese un accidente con una víbora en el sistema de salud hay suero antiofídico disponible» y agregó «las culebras no son peligrosas y no representan riesgo, la principal recomendación es que no las toquen, no las confronten, ni intenten agarrarlas estando vivas. En el caso de una mordedura de una víbora hay que acudir inmediatamente al hospital, a la guardia y decirles cuál fue el inconveniente que tuvieron.» indicó el Veterinario.

Si hubiera una mordedura «no realizar ninguna medida sobre la herida, hay que ir directamente al hospital, no hay ninguna forma de evitar la circulación del veneno en el cuerpo, en el caso de que la víbora fuese venenosa» finalizó a este diario.