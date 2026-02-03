Vecinos lograron alertar sobre un robo y recuperaron lo sustraído en Oasis

Una rápida intervención policial permitió recuperar elementos que habían sido robados y aprehender al presunto autor del hecho en el barrio Oasis de San Martín de los Andes.

El procedimiento se llevó adelante durante la tarde, luego de que personal de la División Operativa del Comando Radioeléctrico recibiera una alerta vecinal que advertía sobre un delito en curso en ese sector de la ciudad. Ante el aviso, se desplegó de inmediato un operativo en la zona, con la participación de móviles policiales y efectivos motorizados.

Gracias a los datos aportados por los vecinos, los uniformados lograron localizar a un individuo que se encontraba oculto entre la vegetación. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue rápidamente interceptado y aprehendido.

Durante la intervención, se secuestró dinero en efectivo en distintas monedas, que habría sido sustraído minutos antes. Además, tras identificar el lugar donde se produjo el hecho y realizar un rastrillaje en el sector, el personal logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados, entre ellos pertenencias personales y dispositivos electrónicos.

Asimismo, se constató que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente. El demorado y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación del caso.

Desde la Policía destacaron la importancia del aviso oportuno de la comunidad y la rápida respuesta de los efectivos para esclarecer el hecho y recuperar lo sustraído.