Vecinos y vecinas de nuestra comunidad, solicitan a las autoridades que se esclarezca el homicidio de Néstor Jaimes

A través de un comunicado, vecinos/as, amigos/as, compañeros/as, solicitaron que se esclarezca el homicidio de Néstor Jaimes, quien fuera hallado bajo el puente Elordi atado, envuelto en bolsas y con un fuerte golpe en la cabeza. La justicia, aún no tiene indicios de quién o quiénes cometieron el salvaje asesinato.

La ciudad de San Martín de los Andes, aún se encuentra conmocionada ante el hallazgo del cruel asesinato de quien en vida fuera Néstor Jaimes. El vecino, oriundo de Bolivia que supo ganarse el corazón de varios vecinos/as de nuestra ciudad. Fue yesero, colaborador activo del barrio Intercultural, amante de la naturaleza, Néstor sabia como nadie cultivar y dar vida a plantas y huertas comunitarias, que luego vendía o regalaba.

Hoy a semanas del hallazgo, las autoridades policiales continúan con la investigación, que hasta el momento no apunta a ningún sospechoso del brutal crimen de Jaimes.

En ese sentido y con miedo a que la investigación no avance, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, insistieron a las autoridades a cargo de la investigación, que el asesinato de Néstor no quede impune.

El comunicado

San Martin de los Andes, 26 de octubre de 2022

A la comunidad de San Martin de los Andes:

El domingo 2 de octubre fue hallado muerto en arroyo Pocahullo Nestor Jaimes, las primeras pericias concluyeron que fue asesinado. Néstor no era una persona violenta.

Hace más de 40 años vivía en el pueblo. Trabajó de yesero, floricultor y maquetista. Para él, el trabajo debía tener arte y desde ahí, compartió generosamente sus saberes.

Desde los colectivos de los cuales formo parte Néstor JAIMES, amigxs y todxs quienes lo valoramos, impulsamos la solicitud de querella ante la causa, buscando el respaldo social para que la investigación avance en pos esclarecer los hechos y encontrar al o lxs responsables de su muerte. Y este impulso nace de que la familia que fue construyendo en este pueblo y en este país, es de corazón, de quienes día a día compartíamos espacios y casas, el saludo y el amor por un compañero que siempre nos ofrecía un poco de él. En este sentido, creemos que no puede haber normativas no enmarcadas, y que ante un vecino sin familia directa la justicia no puede hacer oídos sordos, ante quienes día a día convivimos y acompañamos. Sobre todo, cuando lo que resuena en el clima social, es que en casos así, los esfuerzos siempre parecen ser menores.

La Intención de este comunicado es extender a toda la comunidad este preguntarnos ¿qué paso? con Néstor Jaimes. Repetimos que todas aquellas personas que sepan algo o que lo hayan visto durante el mes de septiembre puedan aportar esa información a la causa. Para esto comunicarse con el 101 o con 427555 comisaria 23.

Procuramos que como sociedad seamos capaces de no naturalizar este tipo de muerte y que hagamos lo necesario para que no vuelva a pasar. Y de exigir ser parte de este proceso judicial que nos implica como sociedad, pero sobre todo como familia amiga de Néstor.

Acompañan Vecinxs sin Techo y por Una Vivienda Digna / Radio Pocahullo / Aten / Utep / Movimiento Evita / Centro de Ayuda Hogar Nuestros Amigos / Defensoria del Pueblo y del Ambiente / Colectiva Plurinacional de Abya Yala SMA, MOI / Biblioteca popular Ruca Trabun / MTE SMA / Asamblea Transfeminista de SMA / Feria de Artesanos / Feria de productores y Artesanos San Martin de los Andes / Magdalenas de los andes, (Teatro de les Oprimides) / Red Jarilla de plantas saludables de la Patagonia / CIART SMA / AR.CU.PA /PROPATAGONIA / Hotel Chapelco Ski

Amiguxs y compañerxs

Laura Blanco, Ana Ambrogi DNI 10.530.304, Iara Valenzuela DNI 37.401.242, Antiqueo Gustavo DNI34.406.945, Guadalupe Guevara DNI 30.505.116, Marcelo Fernandez DNI 17.256.504, Paula Mora DNI 31.930.073, Julia Muñoz DNI 22.037.227, Sierra Luciana Elisabeth DNI 30.853.952, Jaime Oscar Faundez DNI 27.432.569,Francisca Quiroga DNI 30.853.879, Laura blanco, Adhiero cómo Jorgelina Balza